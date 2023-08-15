СК возбудил уголовное дело после взрыва и пожара на АЗС в Махачкале

По факту возгорания на автозаправочной станции в Махачкале возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Об этом сообщает Управление Следственного комитета по Дагестану в телеграм-канале.

По версии следствия, 14 августа 2023 года примерно в 21:50 мск в здании станции технического обслуживания автомобилей, расположенном на перекрестке улицы Кулинской села Новокули и Федерального шоссе, при работах произошло возгорание и взрыв. В результате возгорания пострадали и погибли люди. Также повреждены расположенные рядом здания и автомобили.