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15 августа, 02:05

СК возбудил уголовное дело после взрыва и пожара на АЗС в Махачкале

По факту возгорания на автозаправочной станции в Махачкале возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Об этом сообщает Управление Следственного комитета по Дагестану в телеграм-канале.

По версии следствия, 14 августа 2023 года примерно в 21:50 мск в здании станции технического обслуживания автомобилей, расположенном на перекрестке улицы Кулинской села Новокули и Федерального шоссе, при работах произошло возгорание и взрыв. В результате возгорания пострадали и погибли люди. Также повреждены расположенные рядом здания и автомобили.

Прокуратура Дагестана организовала проверку после взрыва на заправке в Махачкале

Прокуратура Дагестана организовала проверку после взрыва на заправке в Махачкале

В настоящее время проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и виновного лица. Ход расследования уголовного дела руководителем следственного управления поставлен на контроль.

Напомним, взрыв прогремел в здании автосервиса на выезде из Махачкалы вечером 14 августа, после чего загорелась находящаяся рядом заправочная станция. Взрывная волна накрыла людей, которые находились в радиусе 50 метров. По последним данным, погибло 26 человек, среди них трое детей. Возникший пожар уже ликвидировали.

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Telegram / СУ СК РФ по Республике Дагестан

Юлия Коновалова
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