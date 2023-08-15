Регион

Уведомления отключены

15 августа, 04:42

День траура объявлен в Дагестане после взрыва на автозаправке в Махачкале

В Дагестане после взрыва и пожара на автозаправке в Махачкале объявлен день траура. Об этом сообщили в администрации главы республики Сергея Меликова.

"В результате взрыва АЗС у населённого пункта Новокули пострадали 102 человека, в том числе 27 человек погибли", — сказано в записи в телеграм-канале.

СК возбудил уголовное дело после взрыва и пожара на АЗС в Махачкале

СК возбудил уголовное дело после взрыва и пожара на АЗС в Махачкале

На всей территории республики будут приспущены государственные флаги, учреждениям культуры и телеканалам предложено отменить развлекательные мероприятия и передачи.

Напомним, взрыв прогремел в здании автосервиса на выезде из Махачкалы вечером 14 августа, после чего загорелась находящаяся рядом заправочная станция. Взрывная волна накрыла людей, которые находились в радиусе 50 метров. Среди погибших есть дети. Возникший после взрыва пожар ликвидирован.

Обложка ©

t.me / МЧС России

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Происшествия
  • Дагестан, Республика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров