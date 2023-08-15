День траура объявлен в Дагестане после взрыва на автозаправке в Махачкале
В Дагестане после взрыва и пожара на автозаправке в Махачкале объявлен день траура. Об этом сообщили в администрации главы республики Сергея Меликова.
"В результате взрыва АЗС у населённого пункта Новокули пострадали 102 человека, в том числе 27 человек погибли", — сказано в записи в телеграм-канале.
На всей территории республики будут приспущены государственные флаги, учреждениям культуры и телеканалам предложено отменить развлекательные мероприятия и передачи.
Напомним, взрыв прогремел в здании автосервиса на выезде из Махачкалы вечером 14 августа, после чего загорелась находящаяся рядом заправочная станция. Взрывная волна накрыла людей, которые находились в радиусе 50 метров. Среди погибших есть дети. Возникший после взрыва пожар ликвидирован.
t.me / МЧС России