День траура объявлен в Дагестане после взрыва на автозаправке в Махачкале

В Дагестане после взрыва и пожара на автозаправке в Махачкале объявлен день траура. Об этом сообщили в администрации главы республики Сергея Меликова.

"В результате взрыва АЗС у населённого пункта Новокули пострадали 102 человека, в том числе 27 человек погибли", — сказано в записи в телеграм-канале.