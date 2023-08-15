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15 августа, 06:04

Жертв теперь 30: Под завалами в Махачкале нашли ещё троих погибших

МЧС: Число жертв взрыва на АЗС в Махачкале достигло 30

Число погибших при взрыве в Махачкале возросло до 30. Как сообщили в МЧС, под завалами найдены тела ещё троих. На данный момент известно о 102 пострадавших.

Спасатели и пожарные продолжают работы по разбору завалов и поиску пострадавших на месте взрыва и пожара в Махачкале. Видео © ГУ МЧС России по РД и МЧС Дагестана

"Итого на данный момент в результате пожара на автозаправке в Махачкале 105 пострадавших, из них 30 погибших", — говорится в сообщении спасателей.

Как уже сообщал Лайф, вчера вечером в здании автосервиса на выезде из Махачкалы произошёл мощный взрыв, в результате которого загорелась ближайшая заправочная станция. Взрывная волна накрыла находящихся рядом людей. Возбуждено уголовное дело. В Дагестане объявлен день траура.

Обложка ©

ГУ МЧС по Республике Дагестан

Марина Калегина
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