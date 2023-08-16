Эксперт по пожарной безопасности: На спасение у людей в Махачкале было всего 7 минут
Эксперт Фонда пожарной безопасности Кузнецов описал схему трагедии в Махачкале
Ни одна из мер пожарной безопасности на АЗС не рассчитана на пожар извне, а трагедия в Махачкале началась именно со взрыва в соседнем автосервисе. Об этом рассказал ведущий эксперт Фонда пожарной безопасности Константин Кузнецов.
По его словам, самое опасное место на АЗС — это подземные резервуары, где находится большой объём топлива. Во время пожара нагреваются стенки этих резервуаров, образуется воздушно-топливная смесь, и после этого достаточно даже небольшой искры, чтобы произошёл взрыв. На этом принципе, объясняет эксперт, работают двигатели внутреннего сгорания.
"Дальше процесс принимает лавинообразный неконтролируемый характер, порядка 7–12 минут на всё это уходит, после чего происходит объёмный взрыв, и дальше уже взрывная волна, и вот эта воздушно-топливная смесь, не до конца испарившаяся, наносит такой максимальный ущерб", — приводит слова Кузнецова "Царьград".
Напомним, вечером 14 августа на территории автомастерской в Махачкале прогремел мощный взрыв, после чего загорелась соседняя АЗС. Известно о 35 погибших, среди них три ребёнка и беременная 18-летняя девушка. Сегодня ночью спецборт МЧС доставил 16 пострадавших на лечение в Москву. Лайф узнал, что в автосервисе находился склад аммиачной селитры, это и привело к взрыву мощностью в 35 тонн в тротиловом эквиваленте. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
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