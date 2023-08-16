Эксперт по пожарной безопасности: На спасение у людей в Махачкале было всего 7 минут

Ни одна из мер пожарной безопасности на АЗС не рассчитана на пожар извне, а трагедия в Махачкале началась именно со взрыва в соседнем автосервисе. Об этом рассказал ведущий эксперт Фонда пожарной безопасности Константин Кузнецов.

По его словам, самое опасное место на АЗС — это подземные резервуары, где находится большой объём топлива. Во время пожара нагреваются стенки этих резервуаров, образуется воздушно-топливная смесь, и после этого достаточно даже небольшой искры, чтобы произошёл взрыв. На этом принципе, объясняет эксперт, работают двигатели внутреннего сгорания.