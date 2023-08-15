Врач-комбустиолог Козулин: При пожаре в Махачкале люди горели как факелы

Взрыв и пожар в Махачкале привели к такому большому количеству жертв из-за очень высокой температуры и давления. Такое объяснение после произошедшей трагедии дал заведующий ожоговым отделением № 2 НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, врач-комбустиолог Дмитрий Козулин.

По его словам, общий диаметр взрыва — несколько сотен метров. При таких техногенных катастрофах люди буквально вспыхивают как факелы.

Очевидица раскрыла жуткие подробности первых секунд после взрыва в Махачкале. Видео © LIFE

"При подобных взрывах идёт ударная волна, людей подхватывает вверх, бросает о землю, происходят разрывы внутренних органов. Люди получают ожоги дыхательных путей, на них моментально сгорает одежда, это практически 100-процентный ожог", — приводит слова собеседника газета "Петербургский дневник".

Первыми в воронку взрыва обычно попадают зеваки. Это их, говорит врач, чаще всего не успевают спасти. На кадрах из Дагестана видно, что десятки людей даже не пытаются отойти от горящего автосервиса, а мимо проезжают машины. Дмитрий Козулин призывает очевидцев в зоне любых пожаров не снимать происходящее на телефон, а отойти как можно дальше, ведь, если от огня что-то взорвётся, они могут пострадать в первую очередь.