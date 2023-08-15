Врач-комбустиолог Козулин: При пожаре в Махачкале люди горели как факелы
Взрыв и пожар в Махачкале привели к такому большому количеству жертв из-за очень высокой температуры и давления. Такое объяснение после произошедшей трагедии дал заведующий ожоговым отделением № 2 НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, врач-комбустиолог Дмитрий Козулин.
По его словам, общий диаметр взрыва — несколько сотен метров. При таких техногенных катастрофах люди буквально вспыхивают как факелы.
Очевидица раскрыла жуткие подробности первых секунд после взрыва в Махачкале. Видео © LIFE
"При подобных взрывах идёт ударная волна, людей подхватывает вверх, бросает о землю, происходят разрывы внутренних органов. Люди получают ожоги дыхательных путей, на них моментально сгорает одежда, это практически 100-процентный ожог", — приводит слова собеседника газета "Петербургский дневник".
Первыми в воронку взрыва обычно попадают зеваки. Это их, говорит врач, чаще всего не успевают спасти. На кадрах из Дагестана видно, что десятки людей даже не пытаются отойти от горящего автосервиса, а мимо проезжают машины. Дмитрий Козулин призывает очевидцев в зоне любых пожаров не снимать происходящее на телефон, а отойти как можно дальше, ведь, если от огня что-то взорвётся, они могут пострадать в первую очередь.
"К сожалению, рядом с любым местом ЧП обычно всегда толпа. Я хочу предупредить людей через СМИ: увидел пожар — беги как можно дальше, как минимум на 100–150 метров", — добавил врач.
Напомним, вчера, 14 августа, на территории автосервиса в Махачкале прогремел мощный взрыв, после чего пламя перекинулось на соседнюю АЗС. На данный момент известно о более чем 100 пострадавших и 35 погибших, среди которых трое детей и беременная 18-летняя девушка. По факту взрыва возбуждено уголовное дело, в Дагестане объявлен траур. По данным Лайфа, владелец заправки ранее был судим за незаконную предпринимательскую деятельность. Свои соболезнования родным погибших выразил президент России Владимир Путин.
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