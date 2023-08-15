МЧС подтвердило гибель 35 человек при взрыве на АЗС в Махачкале
Число погибших в результате взрыва на заправке в Махачкале увеличилось до 35 человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Дагестан.
Ликвидация пожара на АЗС в Махачкале. Видео © T.me / МЧС России
"В ходе разбора завалов на месте пожара обнаружены тела ещё пяти человек. По последним данным, всего погибло 35 человек", — говорится в сообщении министерства.
В настоящее время на месте продолжаются аварийно-спасательные работы. Сотрудники МЧС России выкладываются на полную, лишь бы успеть найти кого-то живым.
Как уже рассказывал Лайф, накануне в Махачкале прогремел сильный взрыв в автосервисе, огонь с которого перекинулся на стоящую рядом АЗС. На месте ЧП стали собираться люди, совершенно не подозревая, что уже в следующее мгновение их откинет ударной волной. Известно, что среди жертв есть дети, также погибла беременная 18-летняя девушка. Семьи погибших получат из бюджета республики Дагестан по миллиону рублей. SHOT узнал, что хозяин АЗС несколько лет назад продавал сжиженный газ без специальных разрешений, за что был судим. По факту возгорания на заправке возбуждено уголовное дело. Во всей республике сегодня объявлен траур.
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