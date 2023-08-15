МЧС подтвердило гибель 35 человек при взрыве на АЗС в Махачкале

Число погибших в результате взрыва на заправке в Махачкале увеличилось до 35 человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Дагестан.

Ликвидация пожара на АЗС в Махачкале. Видео © T.me / МЧС России

"В ходе разбора завалов на месте пожара обнаружены тела ещё пяти человек. По последним данным, всего погибло 35 человек", — говорится в сообщении министерства.