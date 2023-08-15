Установлена криминальная личность владельца АЗС, взрыв на которой унёс жизни 30 человек
SHOT: Хозяином АЗС в Махачкале, где прогремел взрыв, оказался судимый бизнесмен
Последствия взрыва и пожара на заправке в Махачкале. Обложка © T.me / SHOT
Владельцем заправки "Нафта-24", которая накануне взорвалась в Махачкале, оказался ранее судимый 39-летний бизнесмен Ибрагим Щамхалов. Об этом сообщает SHOT.
Последствия взрыва и пожара на заправке в Махачкале. Видео © T.me / SHOT
По данным телеграм-канала, в 2016 году он привлекался за незаконную предпринимательскую деятельность: Щамхалов продавал сжиженный газ без специальных разрешений и заработал не менее 1,3 миллиона рублей.
Мощный взрыв произошёл в Махачкале в здании автосервиса на выезде из города. После этого огонь перекинулся на расположенную рядом заправку. Всех очевидцев накрыло сильной взрывной волной. В результате ЧП пострадали более ста человек, также не менее 30 жителей скончались. Среди погибших есть дети, а также беременная 18-летняя девушка. Семьи погибших получат по одному миллиону рублей. По факту инцидента возбуждено уголовное дело. 15 августа во всём Дагестане объявлено днём траура.