Установлена криминальная личность владельца АЗС, взрыв на которой унёс жизни 30 человек

Владельцем заправки "Нафта-24", которая накануне взорвалась в Махачкале, оказался ранее судимый 39-летний бизнесмен Ибрагим Щамхалов. Об этом сообщает SHOT .

Последствия взрыва и пожара на заправке в Махачкале. Видео © T.me / SHOT

По данным телеграм-канала, в 2016 году он привлекался за незаконную предпринимательскую деятельность: Щамхалов продавал сжиженный газ без специальных разрешений и заработал не менее 1,3 миллиона рублей.