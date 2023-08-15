Регион

Уведомления отключены

15 августа, 06:54

Установлена криминальная личность владельца АЗС, взрыв на которой унёс жизни 30 человек

SHOT: Хозяином АЗС в Махачкале, где прогремел взрыв, оказался судимый бизнесмен

<p>Последствия взрыва и пожара на заправке в Махачкале. Обложка © T.me / <a href="https://t.me/shot_shot/55623" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Последствия взрыва и пожара на заправке в Махачкале. Обложка © T.me / SHOT

Владельцем заправки "Нафта-24", которая накануне взорвалась в Махачкале, оказался ранее судимый 39-летний бизнесмен Ибрагим Щамхалов. Об этом сообщает SHOT.

Последствия взрыва и пожара на заправке в Махачкале. Видео © T.me / SHOT

По данным телеграм-канала, в 2016 году он привлекался за незаконную предпринимательскую деятельность: Щамхалов продавал сжиженный газ без специальных разрешений и заработал не менее 1,3 миллиона рублей.

Беременная девушка приехала к родителям в Махачкалу и погибла вместе с ними при взрыве на АЗС

Беременная девушка приехала к родителям в Махачкалу и погибла вместе с ними при взрыве на АЗС

Мощный взрыв произошёл в Махачкале в здании автосервиса на выезде из города. После этого огонь перекинулся на расположенную рядом заправку. Всех очевидцев накрыло сильной взрывной волной. В результате ЧП пострадали более ста человек, также не менее 30 жителей скончались. Среди погибших есть дети, а также беременная 18-летняя девушка. Семьи погибших получат по одному миллиону рублей. По факту инцидента возбуждено уголовное дело. 15 августа во всём Дагестане объявлено днём траура.

Николь Вербер

Подписаться на LIFE

  • yanews
  • yadzen
  • Google Новости
  • vk
  • ok

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров