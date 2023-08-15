"Огненный дождь": Очевидица описала хаос и отчаянные попытки людей спастись при взрыве в Махачкале

Взрыв на автозаправочной станции в Махачкале походил на "огненный дождь", сразу после него были слышны множественные крики людей. Об этом Лайфу рассказала очевидица инцидента, проживавшая в доме по соседству. Происходящее в тот момент на улице она описала как "хаос".

Очевидица раскрыла жуткие подробности первых секунд после взрыва в Махачкале. Видео © LIFE

"Я думала, это бомба какая-то взорвалась. Всё поломалось, это был вообще кошмар. Жуткое состояние, огненный дождь. Всё сыпется, всё ломается, всё крушится, еле мы успели выбежать из дома. Крики, все орут, все кричат, пожар... Волна ударная, в момент свет выключился, окна полетели, двери, такой гул, шум", — поделилась женщина.