"Огненный дождь": Очевидица описала хаос и отчаянные попытки людей спастись при взрыве в Махачкале
Очевидица взрыва в Махачкале описала, как люди спасались от "огненного дождя"
Последствия взрыва на АЗС в Махачкале. Обложка © LIFE
Взрыв на автозаправочной станции в Махачкале походил на "огненный дождь", сразу после него были слышны множественные крики людей. Об этом Лайфу рассказала очевидица инцидента, проживавшая в доме по соседству. Происходящее в тот момент на улице она описала как "хаос".
Очевидица раскрыла жуткие подробности первых секунд после взрыва в Махачкале. Видео © LIFE
"Я думала, это бомба какая-то взорвалась. Всё поломалось, это был вообще кошмар. Жуткое состояние, огненный дождь. Всё сыпется, всё ломается, всё крушится, еле мы успели выбежать из дома. Крики, все орут, все кричат, пожар... Волна ударная, в момент свет выключился, окна полетели, двери, такой гул, шум", — поделилась женщина.
По словам местной жительницы, её стоявший по соседству дом оказался полностью разрушен, однако никто из её родственников, к счастью, не пострадал. Выбежав на улицу, они направились в обратную от огня сторону, попутно на них падали обломки, в том числе стёкол. Уже после этого на место трагедии начали съезжаться экстренные службы, а люди стали помогать пострадавшим.
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Напомним, вечером 14 августа в автосервисе в Махачкале прогремел мощный взрыв, пламя перекинулось на соседнюю АЗС. На месте ЧП стали собираться люди, после чего их откинуло ударной волной. На данный момент известно о более 100 пострадавших и 35 погибших, среди которых трое детей и беременная 18-летняя девушка. По факту трагедии возбуждено уголовное дело, в Дагестане сегодня объявлен траур. По данным Лайфа, владелец заправки уже привлекался за незаконную предпринимательскую деятельность.