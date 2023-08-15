Жительница Махачкалы рассказала Лайфу, как с сыном спаслась за секунды до обрушения потолка возле АЗС
Сотрудница магазина в Махачкале рассказала, как спаслась во время взрыва на АЗС
Последствия взрыва на АЗС в Махачкале. Обложка © LIFE
Сотрудница магазина, находящегося в 50 метрах от взорвавшейся в Махачкале АЗС, рассказала Лайфу, как спаслась во время страшного ЧП. Женщина была на работе в магазине ножей вместе с сыном-подростком, они успели выбежать из помещения за секунды до того, как обвалился потолок.
"Всё вдребезги. Мы выбежали, и тут потолок обвалился. С заправки женщина бежала вся в крови", — говорит женщина.
Мальчик получил порезы и ссадины, потому что во время взрыва поранился о ножи, сейчас он восстанавливается дома.
Напомним, вечером 14 августа в Махачкале прогремел сильный взрыв в автосервисе, огонь с которого перекинулся на стоящую рядом АЗС. На месте ЧП стали собираться люди, совершенно не подозревая, что уже в следующее мгновение их откинет ударной волной. Уже известно о 35 погибших, среди них трое детей и беременная 18-летняя девушка. По факту возгорания на заправке возбуждено уголовное дело. В Дагестане сегодня объявлен траур.