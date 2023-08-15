Жительница Махачкалы рассказала Лайфу, как с сыном спаслась за секунды до обрушения потолка возле АЗС

Сотрудница магазина, находящегося в 50 метрах от взорвавшейся в Махачкале АЗС, рассказала Лайфу, как спаслась во время страшного ЧП. Женщина была на работе в магазине ножей вместе с сыном-подростком, они успели выбежать из помещения за секунды до того, как обвалился потолок.