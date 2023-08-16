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16 августа, 00:00

Спецборт МЧС доставил 16 пострадавших при взрыве в Махачкале на лечение в Москву

Спецборт МЧС РФ с 16 пострадавшими при взрыве и пожаре на автозаправочной станции в Махачкале приземлился в подмосковном Раменском. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

Приземление в Раменском спецборта МЧС с пострадавшими при взрыве в Махачкале. Видео © t.me / МЧС России

В самолёте Ил-76 пострадавшим оказывалась необходимая медицинская помощь благодаря оснащённости воздушного судна современным оборудованием и специальными медицинскими модулями.

При взрыве в Махачкале погибли родные замминистра сельского хозяйства Дагестана

При взрыве в Махачкале погибли родные замминистра сельского хозяйства Дагестана

Напомним, вечером 14 августа на территории автомастерской в Махачкале прогремел мощный взрыв, после чего загорелась соседняя АЗС. Известно о 35 погибших, среди них три ребёнка и беременная 18-летняя девушка. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Одной из причин взрыва могла стать хранившаяся в соседнем от автосервиса помещении селитра.

Обложка ©

Кадр видео t.me / МЧС России

Артур Лапсаков
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