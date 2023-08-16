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15 августа, 21:04

При взрыве в Махачкале погибли родные замминистра сельского хозяйства Дагестана

Двое родственников заместителя министра сельского хозяйства Дагестана Хирамагомеда Муртазалиева погибли во время взрыва в Махачкале, а несколько членов семьи доставлены в больницу. Об этом сообщает правительство республики.

"Трагедия на АЗС коснулась семьи замминистра сельского хозяйства и продовольствия РД Хирамагомеда Муртазалиева. Пострадали две семьи братьев Муртазалиева, одна из родственниц направлена спецбортом в Москву, двое погибли, ещё несколько человек госпитализированы", — отмечается в публикации в телеграм-канале.

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Все пострадавшие родственники замминистра находились рядом с эпицентром взрыва.

Напомним, вечером 14 августа на территории автомастерской в Махачкале прогремел мощный взрыв, после чего загорелась соседняя АЗС. Известно о 35 погибших, среди них три ребёнка и беременная 18-летняя девушка. По факту взрыва возбуждено уголовное дело. Его причиной стала хранившаяся в соседнем от автосервиса помещении селитра. Тем временем спецборт МЧС РФ с 16 пострадавшими вылетел из Дагестана в Москву.

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Telegram / МЧС России

Юлия Коновалова
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