При взрыве в Махачкале погибли родные замминистра сельского хозяйства Дагестана
Двое родственников заместителя министра сельского хозяйства Дагестана Хирамагомеда Муртазалиева погибли во время взрыва в Махачкале, а несколько членов семьи доставлены в больницу. Об этом сообщает правительство республики.
"Трагедия на АЗС коснулась семьи замминистра сельского хозяйства и продовольствия РД Хирамагомеда Муртазалиева. Пострадали две семьи братьев Муртазалиева, одна из родственниц направлена спецбортом в Москву, двое погибли, ещё несколько человек госпитализированы", — отмечается в публикации в телеграм-канале.
Все пострадавшие родственники замминистра находились рядом с эпицентром взрыва.
Напомним, вечером 14 августа на территории автомастерской в Махачкале прогремел мощный взрыв, после чего загорелась соседняя АЗС. Известно о 35 погибших, среди них три ребёнка и беременная 18-летняя девушка. По факту взрыва возбуждено уголовное дело. Его причиной стала хранившаяся в соседнем от автосервиса помещении селитра. Тем временем спецборт МЧС РФ с 16 пострадавшими вылетел из Дагестана в Москву.
Telegram / МЧС России