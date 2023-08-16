При взрыве в Махачкале погибли родные замминистра сельского хозяйства Дагестана

Двое родственников заместителя министра сельского хозяйства Дагестана Хирамагомеда Муртазалиева погибли во время взрыва в Махачкале, а несколько членов семьи доставлены в больницу. Об этом сообщает правительство республики.

"Трагедия на АЗС коснулась семьи замминистра сельского хозяйства и продовольствия РД Хирамагомеда Муртазалиева. Пострадали две семьи братьев Муртазалиева, одна из родственниц направлена спецбортом в Москву, двое погибли, ещё несколько человек госпитализированы", — отмечается в публикации в телеграм-канале.