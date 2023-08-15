Глава Дагестана назвал алчность и жадность первопричинами взрыва на АЗС
Глава Дагестана Сергей Меликов считает, что первопричиной взрыва на АЗС в Махачкале стали алчность и жадность, из-за которых люди нарушают меры безопасности.
"Я могу только своё мнение высказывать: мне кажется, что во главе угла стоят жадность и алчность. Когда люди пытаются нарушить все мыслимые и немыслимые меры безопасности для того, чтобы извлечь небольшую выгоду", – сказал Меликов на заседании оперштаба.
Последствия взрыва на АЗС в Махачкале. Видео © LIFE
По его словам, СТО, где и прогремел первый взрыв, никак не может находиться в пяти метрах от заправки, хотя бы потому, что работа на станции техобслуживания проходят сварочные работы, а АЗС предусматривает хранение легковоспламеняющихся жидкостей и газа.
Напомним, вечером 14 августа в Махачкале прогремел мощный взрыв в автосервисе, огонь с которого перекинулся на стоящую рядом АЗС. На месте ЧП стали собираться люди, совершенно не подозревая о том, что уже в следующее мгновение их откинет ударной волной нового взрыва. По предварительным данным, мощность детонации могла составить 35 тонн в тротиловом эквиваленте. Уже известно о 35 погибших, среди них трое детей и беременная 18-летняя девушка. В Дагестане сегодня объявлен траур.
LIFE