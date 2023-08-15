Глава Дагестана назвал алчность и жадность первопричинами взрыва на АЗС

Глава Дагестана Сергей Меликов считает, что первопричиной взрыва на АЗС в Махачкале стали алчность и жадность, из-за которых люди нарушают меры безопасности.

"Я могу только своё мнение высказывать: мне кажется, что во главе угла стоят жадность и алчность. Когда люди пытаются нарушить все мыслимые и немыслимые меры безопасности для того, чтобы извлечь небольшую выгоду", – сказал Меликов на заседании оперштаба.

Последствия взрыва на АЗС в Махачкале. Видео © LIFE