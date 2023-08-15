Босиком по стёклам: Мать из Махачкалы рассказала, как спасалась от взрыва с младенцем на руках

Жительница дома, который находится буквально вплотную к злополучному автосервису с селитрой в Махачкале, рассказала, как ей пришлось спасаться от взрыва, убегая босиком по стеклу и с маленьким ребёнком на руках. Две взрывные волны разнесли спальню, где она спала с младенцем. Кровать засыпало осколками, но ребёнок чудом не пострадал: мать молниеносно укутала его и выбежала на улицу, подальше от эпицентра.

Мать из Махачкалы рассказала, как спасалась от взрыва с младенцем на руках. Видео © SHOT

"Ребёнок ворочался, я решила с ним ещё полежать и уже встала, чтобы уйти, как вдруг прогремел взрыв, всё выбило. Я сына накрыла, сразу схватила и начала выбегать, стала спускаться босиком по стеклу", — рассказала Лайфу перепуганная жительница Махачкалы.

Экскурсия по дому, который находится буквально вплотную к злополучному автосервису с селитрой в Махачкале. Видео © SHOT