Босиком по стёклам: Мать из Махачкалы рассказала, как спасалась от взрыва с младенцем на руках
Экскурсию по ближайшему к АЗС дому после взрыва в Махачкале сняли на видео
Жительница дома, который находится буквально вплотную к злополучному автосервису с селитрой в Махачкале, рассказала, как ей пришлось спасаться от взрыва, убегая босиком по стеклу и с маленьким ребёнком на руках. Две взрывные волны разнесли спальню, где она спала с младенцем. Кровать засыпало осколками, но ребёнок чудом не пострадал: мать молниеносно укутала его и выбежала на улицу, подальше от эпицентра.
Мать из Махачкалы рассказала, как спасалась от взрыва с младенцем на руках. Видео © SHOT
"Ребёнок ворочался, я решила с ним ещё полежать и уже встала, чтобы уйти, как вдруг прогремел взрыв, всё выбило. Я сына накрыла, сразу схватила и начала выбегать, стала спускаться босиком по стеклу", — рассказала Лайфу перепуганная жительница Махачкалы.
Экскурсия по дому, который находится буквально вплотную к злополучному автосервису с селитрой в Махачкале. Видео © SHOT
Экскурсия по дому, искуроченному взрывом, оставляет гнетущее впечатление. Повсюду лежат разбитые стёкла, окна вырваны вместе с рамами, выбиты межкомнатные двери, а со стороны автосервиса прямо в стене зияет сквозная дыра. На полу видны капли крови — это хозяева, спасаясь от взрыва, убегали по осколкам, обломкам из бетона и дерева.
Напомним, вчера, 14 августа, на территории автосервиса в Махачкале прогремел мощный взрыв, после чего пламя перекинулось на соседнюю АЗС. На данный момент известно о более чем 100 пострадавших и 35 погибших, среди которых трое детей и беременная 18-летняя девушка. По факту взрыва возбуждено уголовное дело, в Дагестане объявлен траур. По данным Лайфа, владелец заправки ранее был судим за незаконную предпринимательскую деятельность. Свои соболезнования родным погибших выразил президент России Владимир Путин.