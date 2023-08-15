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15 августа, 09:53

Мощность взрыва в Махачкале достигла 35 тонн в тротиловом эквиваленте из-за запасов селитры

Мощность взрыва в Махачкале оценивается в 35 тонн в тротиловом эквиваленте

<p>Последствия взрыва в Махачкале. Обложка © LIFE</p>

Последствия взрыва в Махачкале. Обложка © LIFE

На территории взорвавшегося в Махачкале автосервиса хранилось около ста тонн аммиачной селитры, которая несколько лет назад стала причиной катастрофического взрыва в ливанском Бейруте. Как узнал SHOT, мощность детонации могла составить 35 тонн в тротиловом эквиваленте.

Очевидец — о возможной причине взрыва в Махачкале. Видео © LIFE

Склад на территории автосервиса арендовал местный бизнесмен, который хранил вещество и удобрения для дальнейшей продажи. Предварительно, детонация была вызвана возникшим при технических работах пламенем. После этого огонь перекинулся заправку, спровоцировав взрыв цистерны и машины с газом.

Информацию о хранении на складе селитры Лайфу подтвердил местный житель. По словам мужчины, взрыв был настолько мощный, что в его бассейн прилетели человеческие конечности.

"У нас тут сервис, СТО, машины ремонтируют, и у товарища как-то оказалась селитра... Со слухов [знаю]... Такой взрыв, от заправки такого ущерба не бывает", сказал он.

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Напомним, вчера, 14 августа, на территории автосервиса в Махачкале прогремел мощный взрыв, после чего пламя перекинулось на соседнюю АЗС. На данный момент известно о более чем ста пострадавших и 35 погибших, среди которых — трое детей и беременная 18-летняя девушка. По факту взрыва возбуждено уголовное дело, в Дагестане объявлен траур. По данным Лайфа, владелец заправки ранее был судим за незаконную предпринимательскую деятельность. Свои соболезнования родным погибших выразил президент России Владимир Путин.

Матвей Константинов
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