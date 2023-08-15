Мощность взрыва в Махачкале достигла 35 тонн в тротиловом эквиваленте из-за запасов селитры

На территории взорвавшегося в Махачкале автосервиса хранилось около ста тонн аммиачной селитры, которая несколько лет назад стала причиной катастрофического взрыва в ливанском Бейруте. Как узнал SHOT, мощность детонации могла составить 35 тонн в тротиловом эквиваленте.

Очевидец — о возможной причине взрыва в Махачкале. Видео © LIFE

Склад на территории автосервиса арендовал местный бизнесмен, который хранил вещество и удобрения для дальнейшей продажи. Предварительно, детонация была вызвана возникшим при технических работах пламенем. После этого огонь перекинулся заправку, спровоцировав взрыв цистерны и машины с газом.

Информацию о хранении на складе селитры Лайфу подтвердил местный житель. По словам мужчины, взрыв был настолько мощный, что в его бассейн прилетели человеческие конечности.