Мощность взрыва в Махачкале достигла 35 тонн в тротиловом эквиваленте из-за запасов селитры
Мощность взрыва в Махачкале оценивается в 35 тонн в тротиловом эквиваленте
Последствия взрыва в Махачкале. Обложка © LIFE
На территории взорвавшегося в Махачкале автосервиса хранилось около ста тонн аммиачной селитры, которая несколько лет назад стала причиной катастрофического взрыва в ливанском Бейруте. Как узнал SHOT, мощность детонации могла составить 35 тонн в тротиловом эквиваленте.
Очевидец — о возможной причине взрыва в Махачкале. Видео © LIFE
Склад на территории автосервиса арендовал местный бизнесмен, который хранил вещество и удобрения для дальнейшей продажи. Предварительно, детонация была вызвана возникшим при технических работах пламенем. После этого огонь перекинулся заправку, спровоцировав взрыв цистерны и машины с газом.
Информацию о хранении на складе селитры Лайфу подтвердил местный житель. По словам мужчины, взрыв был настолько мощный, что в его бассейн прилетели человеческие конечности.
"У нас тут сервис, СТО, машины ремонтируют, и у товарища как-то оказалась селитра... Со слухов [знаю]... Такой взрыв, от заправки такого ущерба не бывает", — сказал он.
Напомним, вчера, 14 августа, на территории автосервиса в Махачкале прогремел мощный взрыв, после чего пламя перекинулось на соседнюю АЗС. На данный момент известно о более чем ста пострадавших и 35 погибших, среди которых — трое детей и беременная 18-летняя девушка. По факту взрыва возбуждено уголовное дело, в Дагестане объявлен траур. По данным Лайфа, владелец заправки ранее был судим за незаконную предпринимательскую деятельность. Свои соболезнования родным погибших выразил президент России Владимир Путин.