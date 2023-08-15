Спецборт МЧС России с пострадавшими при взрыве в Махачкале вылетел в Москву
Спецборт МЧС России с пострадавшими при взрыве и пожаре на АЗС в Махачкале вылетел в подмосковное Раменское. Всего самолёт Ил-76 доставит в столицу 16 человек, сообщили в пресс-службе ведомства.
Спецборт МЧС доставит в Москву пострадавших из Махачкалы. Видео © t.me / МЧС России
Борт оснащён современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволяют оказывать медицинскую помощь во время полёта.
Лайф напоминает, вечером 14 августа на территории автомастерской в Махачкале прогремел мощный взрыв, после чего загорелась соседняя АЗС. Известно о 35 погибших, среди них три ребёнка и беременная 18-летняя девушка. По факту взрыва возбуждено уголовное дело. Причиной взрыва стала хранящаяся в соседнем от автосервиса помещении селитра.
Кадр видео t.me / МЧС России