Регион

Уведомления отключены

15 августа, 20:47

Спецборт МЧС России с пострадавшими при взрыве в Махачкале вылетел в Москву

Спецборт МЧС России с пострадавшими при взрыве и пожаре на АЗС в Махачкале вылетел в подмосковное Раменское. Всего самолёт Ил-76 доставит в столицу 16 человек, сообщили в пресс-службе ведомства.

Спецборт МЧС доставит в Москву пострадавших из Махачкалы. Видео © t.me / МЧС России

Борт оснащён современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволяют оказывать медицинскую помощь во время полёта.

Стихийный мемориал появился на месте гибели 35 человек в Махачкале

Стихийный мемориал появился на месте гибели 35 человек в Махачкале

Лайф напоминает, вечером 14 августа на территории автомастерской в Махачкале прогремел мощный взрыв, после чего загорелась соседняя АЗС. Известно о 35 погибших, среди них три ребёнка и беременная 18-летняя девушка. По факту взрыва возбуждено уголовное дело. Причиной взрыва стала хранящаяся в соседнем от автосервиса помещении селитра.

Обложка ©

Кадр видео t.me / МЧС России

Артур Лапсаков
  • Новости
  • МЧС России
  • Происшествия
  • Дагестан, Республика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров