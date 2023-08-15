СК подтвердил версию Лайфа о том, что взрыв в Махачкале произошёл из-за селитры

Следователи выяснили, что взрыв в махачкалинском автосервисе произошёл из-за хранения в соседнем помещении легковоспламеняющихся удобрений. О результатах первичного осмотра места ЧП СК сообщил в телеграм-канале.

"При производстве работ по техническому обслуживанию автомобилей произошло возгорание, после чего огонь перекинулся на соседнее помещение, в котором, по предварительным данным, хранилось легковоспламеняющееся удобрение, вследствие чего произошёл взрыв", — говорится в тексте.