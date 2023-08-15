СК подтвердил версию Лайфа о том, что взрыв в Махачкале произошёл из-за селитры
СК установил, что агрохимикаты взорвались в автосервисе в Махачкале
Следователи выяснили, что взрыв в махачкалинском автосервисе произошёл из-за хранения в соседнем помещении легковоспламеняющихся удобрений. О результатах первичного осмотра места ЧП СК сообщил в телеграм-канале.
"При производстве работ по техническому обслуживанию автомобилей произошло возгорание, после чего огонь перекинулся на соседнее помещение, в котором, по предварительным данным, хранилось легковоспламеняющееся удобрение, вследствие чего произошёл взрыв", — говорится в тексте.
На данный момент рассматриваются несколько версий случившегося, среди них — нарушение хранения пожароопасных агрохимикатов. Окончательные выводы будут сделаны после назначенных экспертиз.
Напомним, 14 августа прогремел взрыв в автомастерской в Махачкале. По последним данным, более 100 человек пострадали и 35 погибли, среди них три ребёнка и беременная 18-летняя девушка. Возбуждено уголовное дело. Лайф узнал, что в автосервисе находился склад аммиачной селитры, что привело к взрыву мощностью в 35 тонн в тротиловом эквиваленте. 34-летнего владельца удобрений сейчас допрашивают.
LIFE