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15 августа, 16:23

СК подтвердил версию Лайфа о том, что взрыв в Махачкале произошёл из-за селитры

СК установил, что агрохимикаты взорвались в автосервисе в Махачкале

Следователи выяснили, что взрыв в махачкалинском автосервисе произошёл из-за хранения в соседнем помещении легковоспламеняющихся удобрений. О результатах первичного осмотра места ЧП СК сообщил в телеграм-канале.

"При производстве работ по техническому обслуживанию автомобилей произошло возгорание, после чего огонь перекинулся на соседнее помещение, в котором, по предварительным данным, хранилось легковоспламеняющееся удобрение, вследствие чего произошёл взрыв", — говорится в тексте.

На данный момент рассматриваются несколько версий случившегося, среди них — нарушение хранения пожароопасных агрохимикатов. Окончательные выводы будут сделаны после назначенных экспертиз.

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Напомним, 14 августа прогремел взрыв в автомастерской в Махачкале. По последним данным, более 100 человек пострадали и 35 погибли, среди них три ребёнка и беременная 18-летняя девушка. Возбуждено уголовное дело. Лайф узнал, что в автосервисе находился склад аммиачной селитры, что привело к взрыву мощностью в 35 тонн в тротиловом эквиваленте. 34-летнего владельца удобрений сейчас допрашивают.

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LIFE

Татьяна Миссуми
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