Владельца селитры объявили в розыск из-за взрыва с 35 погибшими в Махачкале
SHOT: Арендатора взорвавшегося склада селитры в Махачкале объявили в розыск
Эльдар Насрулаев, разыскиваемый полицией. Обложка © SHOT
Силовики объявили в розыск 34-летнего Эльдара Насрулаева — владельца незаконного склада селитры, который и стал причиной крупного взрыва в Махачкале. По данным SHOT, в последний раз его видела супруга накануне.
Последствия взрыва в Махачкале. Видео © LIFE
На данный момент женщина находится дома с двумя детьми, а для Насрулаева выезд и вылет из Дагестана закрыт. Кроме того, стала известна личность арендатора автосервиса, им оказался Руслан Саидахметов. Мужчина пострадал при взрыве и сейчас находится в больнице с травмами лица и челюсти. Из-за них его не могут допросить.
Напомним, мощный взрыв на автосервисе в Махачкале прогремел накануне, пламя перекинулось на соседнюю АЗС. На данный момент известно о более чем 100 пострадавших и 35 погибших, среди которых оказались три ребёнка и беременная 18-летняя девушка. По факту трагедии возбуждено уголовное дело. По данным Лайфа, на территории злополучного автосервиса находился незаконный склад аммиачной селитры, мощность взрыва оценивается в 35 тонн в тротиловом эквиваленте.