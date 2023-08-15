Владельца селитры объявили в розыск из-за взрыва с 35 погибшими в Махачкале

Силовики объявили в розыск 34-летнего Эльдара Насрулаева — владельца незаконного склада селитры, который и стал причиной крупного взрыва в Махачкале. По данным SHOT, в последний раз его видела супруга накануне.

На данный момент женщина находится дома с двумя детьми, а для Насрулаева выезд и вылет из Дагестана закрыт. Кроме того, стала известна личность арендатора автосервиса, им оказался Руслан Саидахметов. Мужчина пострадал при взрыве и сейчас находится в больнице с травмами лица и челюсти. Из-за них его не могут допросить.