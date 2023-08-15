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15 августа, 16:44

Стихийный мемориал появился на месте гибели 35 человек в Махачкале

Жители Махачкалы несут цветы и игрушки к месту гибели 35 человек во время смертоносного пожара и взрыва, который прогремел накануне. На кадрах Лайфа видно, что АЗС и автосервис сгорели полностью, также пламенем повреждены соседние дома.

Стихийный мемориал появился на месте гибели 35 человек в Махачкале. Видео © LIFE

В точных причинах страшной трагедии ещё предстоит разобраться. Но СК уже подтвердил нашу версию о том, подобных масштабов можно было избежать, если бы не незаконный склад удобрений в автосервисе. Из-за детонации запасов селитры мощность взрыва достигла 35 тонн в тротиловом эквиваленте.

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А глава Дагестана Сергей Меликов считает, что первопричиной страшной трагедии в Махачкале стали алчность и жадность, из-за которых люди нарушают меры безопасности.

Обложка ©

LIFE

Андрей Бражников
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