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15 августа, 16:16

Спецборт МЧС доставит в Москву 17 пострадавших при взрыве в Махачкале

Пострадавших от взрыва на заправке в Махачкале госпитализируют в московские клиники. Об этом сообщила пресс-служба Администрации Республики Дагестан.

Там уточнили, что погибло 35 человек, 64 пострадали и получают медицинскую помощь. 17 пострадавших находятся в тяжёлом состоянии и средней тяжести, именно их отправят в Москву на лечение, в частности в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского и клинику Рошаля.

"Семьям погибших и пострадавшим оказывается материальная и психологическая помощь. Лечение раненых находится на моём личном контроле. В медучреждениях имеется необходимое количество коек для лечения и все нужные медикаменты. Препараты крови — также в достатке, Республиканская станция переливания крови обеспечивает стационары в полной мере",сообщил ранее днём в личном telegram-канале глава Дагестана Сергей Меликов.

Последствия взрыва в Махачкале. Видео © LIFE

В МЧС это подтвердили и уточнили, что спецборт Ил-76 готов вылететь из аэропорта Махачкала с 17 пострадавшими на борту.

Семьи погибших при взрыве на АЗС в Махачкале получат по 1 млн рублей

Семьи погибших при взрыве на АЗС в Махачкале получат по 1 млн рублей

Напомним, поздним вечером 14 августа на территории автомастерской в Махачкале прогремел мощный взрыв. Сегодня стало известно о 35 погибших, среди них три ребёнка и беременная 18-летняя девушка. По факту взрыва возбуждено уголовное дело. Свои соболезнования родным и близким погибших также выразили президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко.

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Юрий Лысенко
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