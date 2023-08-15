Спецборт МЧС доставит в Москву 17 пострадавших при взрыве в Махачкале

Пострадавших от взрыва на заправке в Махачкале госпитализируют в московские клиники. Об этом сообщила пресс-служба Администрации Республики Дагестан.

Там уточнили, что погибло 35 человек, 64 пострадали и получают медицинскую помощь. 17 пострадавших находятся в тяжёлом состоянии и средней тяжести, именно их отправят в Москву на лечение, в частности в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского и клинику Рошаля.

"Семьям погибших и пострадавшим оказывается материальная и психологическая помощь. Лечение раненых находится на моём личном контроле. В медучреждениях имеется необходимое количество коек для лечения и все нужные медикаменты. Препараты крови — также в достатке, Республиканская станция переливания крови обеспечивает стационары в полной мере", — сообщил ранее днём в личном telegram-канале глава Дагестана Сергей Меликов.

Последствия взрыва в Махачкале. Видео © LIFE