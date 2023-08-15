Путин выразил соболезнования родным и близким погибших при взрыве в Махачкале
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования членам семей погибших при взрыве на АЗС в Махачкале, а пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления. Об этом сообщила во вторник, 15 августа, пресс-служба Кремля.
Спасатели ликвидируют пожар на АЗС в Махачкале. Видео © T.me / МЧС России
"Президент Путин выражает самые искренние слова соболезнования родным и близким погибших при трагедии в Дагестане и желает скорейшего выздоровления пострадавшим", — отметили в пресс-службе президента.
Напомним, накануне в Махачкале в здании автосервиса на выезде из города прогремел мощный взрыв, после которого загорелась ближайшая заправочная станция. Взрывная волна накрыла всех находящихся рядом людей. В результате трагедии погибло 30 человек, среди жертв есть дети. Тела всё ещё продолжают находить под завалами. Семьям погибших власти решили выплатить по одному миллиону рублей. Возбуждено уголовное дело. 15 августа во всём Дагестане объявлено днём траура.
МЧС Республики Дагестан