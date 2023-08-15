Лукашенко направил соболезнования Путину в связи с взрывом на АЗС в Махачкале
Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил соболезнования своему российскому коллеге Владимиру Путину в связи с многочисленными жертвами в результате взрыва на автозаправочной станции в Махачкале.
Как сообщили в пресс-службе лидера союзной республики, он подчеркнул, что в Белоруссии приняли эту трагедию с глубокой болью, и пожелал выздоровления всем пострадавшим.
"От имени белорусского народа и себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", — сказал глава государства.
Напомним, поздним вечером 14 августа в здании автосервиса на выезде из Махачкалы прогремел мощный взрыв. Возникшее пламя перекинулось на соседнюю заправку. В результате инцидента пострадали более ста человек и не менее 30 погибли, среди которых — дети и беременная 18-летняя девушка. Как сообщил глава Дагестана Сергей Меликов, семьи погибших в результате взрыва получат по миллиону рублей. Владимир Путин уже выразил им свои соболезнования. Возбуждено уголовное дело. По данным Лайфа, владелец злополучной АЗС уже был судим за незаконную предпринимательскую деятельность.
ТАСС / AP / Alexander Zemlianichenko