Лукашенко направил соболезнования Путину в связи с взрывом на АЗС в Махачкале

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил соболезнования своему российскому коллеге Владимиру Путину в связи с многочисленными жертвами в результате взрыва на автозаправочной станции в Махачкале.

Как сообщили в пресс-службе лидера союзной республики, он подчеркнул, что в Белоруссии приняли эту трагедию с глубокой болью, и пожелал выздоровления всем пострадавшим.