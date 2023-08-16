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16 августа, 10:16

В Махачкале опознали тела 13 из 35 погибших при взрыве на АЗС

Опознаны 13 из 35 погибших при взрыве в Махачкале. Об этом сообщили в среду, 16 августа, в пресс-службе главы Дагестана. Таким образом, личности 22 погибших пока остаются неизвестными.

"Из 35 погибших имена 13 известны, процесс опознания по остальным жертвам продолжается", — сказано в сообщении.

Там напомнили, что Минцифры Дагестана по поручению главы региона Сергея Меликова организовало телефон горячей линии, её номер: 8 (8722) 98-90-81. Там можно получить информационную поддержку в круглосуточном режиме.

На месте взрыва в Махачкале продолжают дымиться оставшиеся мешки с селитрой

На месте взрыва в Махачкале продолжают дымиться оставшиеся мешки с селитрой

Напомним, вечером 14 августа на территории автомастерской в Махачкале прогремел мощный взрыв, после чего загорелась соседняя АЗС. Известно о 35 погибших, среди них три ребёнка и беременная 18-летняя девушка. Сегодня ночью спецборт МЧС доставил 16 пострадавших на лечение в Москву. Лайф узнал, что в автосервисе находился склад аммиачной селитры, это и привело к взрыву мощностью в 35 тонн в тротиловом эквиваленте. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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LIFE

Марина Калегина
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