В Махачкале опознали тела 13 из 35 погибших при взрыве на АЗС

Опознаны 13 из 35 погибших при взрыве в Махачкале. Об этом сообщили в среду, 16 августа, в пресс-службе главы Дагестана. Таким образом, личности 22 погибших пока остаются неизвестными.

"Из 35 погибших имена 13 известны, процесс опознания по остальным жертвам продолжается", — сказано в сообщении.