На месте взрыва в Махачкале продолжают дымиться оставшиеся мешки с селитрой
Близкие пропавших в Махачкале при взрыве продолжают приходить к пожарищу
Склад с аммиачной селитрой в Махачкале, где произошёл взрыв, продолжает дымить. К месту происшествия продолжают приходить близкие пропавших без вести при трагедии. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Новые кадры с места взрыва в Махачкале. Видео © Telegram / SHOT
На месте происшествия работают экстренные службы. Там до сих пор стоит едкий запах тлеющих химикатов. Это не мешает людям приходить к месту взрыва в надежде узнать хоть что-то о своих родственниках, пропавших без вести. По последним данным, из 35 погибших опознать получилось лишь 11. Пришедший на место трагедии Магамед Гасанов потерял 23-летнего сына Али Гаджиева, его нет в списках погибших и пострадавших.
"Сын на работе был, после работы ехал домой и попал сюда. На машине, "Приора" была. Стояла пустая машина, а сына не нашли", — рассказал мужчина.
Напомним, вечером 14 августа на территории автомастерской в Махачкале прогремел мощный взрыв, после чего загорелась соседняя АЗС. Известно о 35 погибших, среди них три ребёнка и беременная 18-летняя девушка. Сегодня ночью спецборт МЧС доставил 16 пострадавших на лечение в Москву. Лайф узнал, что в автосервисе находился склад аммиачной селитры, что привело к взрыву мощностью в 35 тонн в тротиловом эквиваленте. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Telegram / SHOT