На месте взрыва в Махачкале продолжают дымиться оставшиеся мешки с селитрой

Склад с аммиачной селитрой в Махачкале, где произошёл взрыв, продолжает дымить. К месту происшествия продолжают приходить близкие пропавших без вести при трагедии. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT .

На месте происшествия работают экстренные службы. Там до сих пор стоит едкий запах тлеющих химикатов. Это не мешает людям приходить к месту взрыва в надежде узнать хоть что-то о своих родственниках, пропавших без вести. По последним данным, из 35 погибших опознать получилось лишь 11. Пришедший на место трагедии Магамед Гасанов потерял 23-летнего сына Али Гаджиева, его нет в списках погибших и пострадавших.