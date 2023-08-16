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16 августа, 06:10

Раненого владельца автосервиса в Махачкале перевезли в московскую больницу

<p>Пострадавший при взрыве в Махачкале владелец автосервиса Юсуп Худиев. Фото © <a href="https://t.me/shot_shot" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Пострадавший при взрыве в Махачкале владелец автосервиса Юсуп Худиев. Фото © SHOT

Владелец махачкалинского автосервиса Юсуп Худиев, где хранилась взрывоопасная селитра, оказался среди раненых, которых доставили в больницу в Москве. Как выяснил SHOT, его планируют допросить сегодня вечером после того, как отойдёт от наркоза. Бизнесмену при взрыве сломало челюсть, поэтому на допросе он сможет только кивать.

У Худиева также диагностировали множественные раны брюшной стенки, грудной клетки и головы с большим количеством инородных тел в мягких тканях.

По данным телеграм-канала, Юсуп Худиев сдавал помещение автосервиса в аренду. Там другой предприниматель — Эльдар Насрулаев — незаконно хранил около 100 тонн селитры на продажу. Именно эти удобрения сдетонировали после возгорания при техработах на станции ТО, следом огонь перекинулся на соседнюю АЗС, где взорвались цистерны и машина с газом.

Спецборт МЧС доставил 16 пострадавших при взрыве в Махачкале на лечение в Москву

Спецборт МЧС доставил 16 пострадавших при взрыве в Махачкале на лечение в Москву

Напомним, вечером 14 августа на территории автомастерской в Махачкале прогремел мощный взрыв, после чего загорелась соседняя АЗС. Известно о 35 погибших, среди них три ребёнка и беременная 18-летняя девушка. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Марина Калегина
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