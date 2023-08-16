Раненого владельца автосервиса в Махачкале перевезли в московскую больницу

Владелец махачкалинского автосервиса Юсуп Худиев, где хранилась взрывоопасная селитра, оказался среди раненых, которых доставили в больницу в Москве. Как выяснил SHOT, его планируют допросить сегодня вечером после того, как отойдёт от наркоза. Бизнесмену при взрыве сломало челюсть, поэтому на допросе он сможет только кивать.

У Худиева также диагностировали множественные раны брюшной стенки, грудной клетки и головы с большим количеством инородных тел в мягких тканях.