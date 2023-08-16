Раненого владельца автосервиса в Махачкале перевезли в московскую больницу
Пострадавший при взрыве в Махачкале владелец автосервиса Юсуп Худиев. Фото © SHOT
Владелец махачкалинского автосервиса Юсуп Худиев, где хранилась взрывоопасная селитра, оказался среди раненых, которых доставили в больницу в Москве. Как выяснил SHOT, его планируют допросить сегодня вечером после того, как отойдёт от наркоза. Бизнесмену при взрыве сломало челюсть, поэтому на допросе он сможет только кивать.
У Худиева также диагностировали множественные раны брюшной стенки, грудной клетки и головы с большим количеством инородных тел в мягких тканях.
По данным телеграм-канала, Юсуп Худиев сдавал помещение автосервиса в аренду. Там другой предприниматель — Эльдар Насрулаев — незаконно хранил около 100 тонн селитры на продажу. Именно эти удобрения сдетонировали после возгорания при техработах на станции ТО, следом огонь перекинулся на соседнюю АЗС, где взорвались цистерны и машина с газом.
Напомним, вечером 14 августа на территории автомастерской в Махачкале прогремел мощный взрыв, после чего загорелась соседняя АЗС. Известно о 35 погибших, среди них три ребёнка и беременная 18-летняя девушка. Следственный комитет возбудил уголовное дело.