Бывшая глава МИД Австрии Кнайсль призналась, что получает зарплату в рублях
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: В РФ получаю зарплату в рублях, к ЕС не отношусь
Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что в России получает зарплату в рублях. Дипломат работает в Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ).
Кнайсль отметила, что следит за ситуацией на рынке валют, но это её мало касается, так как она больше не имеет отношения к ЕС.
"В университете я получаю зарплату в рублях. Меня это касается в меньшей степени, потому что я больше не имею никакого отношения к Европейскому союзу", — пояснила Кнайсль в беседе с ТАСС.
Ранее Кнайсль возглавила центр Geopolitical Observatory for Russia Key Issues, который был создан при СПбГУ. Его презентовали в июне во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Кнайсль также заявила, что хочет купить жильё в России, хоть она пока не переехала в РФ насовсем. По словам экс-главы дипломатического ведомства, ей нужен такой дом, где она сможет содержать животных: коней, пони, собак.
ТАСС / Кухмарь Кирилл