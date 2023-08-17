Бывшая глава МИД Австрии Кнайсль призналась, что получает зарплату в рублях

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что в России получает зарплату в рублях. Дипломат работает в Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ).

Кнайсль отметила, что следит за ситуацией на рынке валют, но это её мало касается, так как она больше не имеет отношения к ЕС.

"В университете я получаю зарплату в рублях. Меня это касается в меньшей степени, потому что я больше не имею никакого отношения к Европейскому союзу", — пояснила Кнайсль в беседе с ТАСС.

Ранее Кнайсль возглавила центр Geopolitical Observatory for Russia Key Issues, который был создан при СПбГУ. Его презентовали в июне во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).