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17 августа, 04:50

Бывшая глава МИД Австрии Кнайсль призналась, что получает зарплату в рублях

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: В РФ получаю зарплату в рублях, к ЕС не отношусь

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что в России получает зарплату в рублях. Дипломат работает в Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ).

Кнайсль отметила, что следит за ситуацией на рынке валют, но это её мало касается, так как она больше не имеет отношения к ЕС.

"В университете я получаю зарплату в рублях. Меня это касается в меньшей степени, потому что я больше не имею никакого отношения к Европейскому союзу", — пояснила Кнайсль в беседе с ТАСС.

Ранее Кнайсль возглавила центр Geopolitical Observatory for Russia Key Issues, который был создан при СПбГУ. Его презентовали в июне во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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Кнайсль также заявила, что хочет купить жильё в России, хоть она пока не переехала в РФ насовсем. По словам экс-главы дипломатического ведомства, ей нужен такой дом, где она сможет содержать животных: коней, пони, собак.

Обложка ©

ТАСС / Кухмарь Кирилл

Анатолий Симоненко
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