Экс-глава МИД Австрии Кнайсль ищет жильё в России
Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила о желании купить жильё в России
Карин Кнайсль. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев
Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль хочет купить жильё в России, хоть она пока не переехала в РФ насовсем. По словам экс-главы дипломатического ведомства, ей нужен такой дом, где она сможет содержать животных — коней, пони, собак.
"Нет, но я бы хотела", — сказала Кнайсль РИА "Новости", отвечая на вопрос о том, купила ли она дом в России.
Дипломат также пошутила, заявив, что живёт в секретном месте, которое для неё организовало ФСБ. Потом она пояснила, что на самом деле пока что живёт в небольшом домике в Рязанской области, так как это единственное, что ей удалось найти.
Ранее Лайф писал, что Карин Кнайсль уехала из Австрии весной 2022 года из-за поступавших угроз убийства. В августе этого года стало известно, что политик проводит лето в рязанской деревне и уже даже немного говорит по-русски. Также она призналась, что читает Льва Толстого и мечтает о жизни в России.