Экс-глава МИД Австрии Кнайсль ищет жильё в России

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль хочет купить жильё в России, хоть она пока не переехала в РФ насовсем. По словам экс-главы дипломатического ведомства, ей нужен такой дом, где она сможет содержать животных — коней, пони, собак.

"Нет, но я бы хотела", — сказала Кнайсль РИА "Новости", отвечая на вопрос о том, купила ли она дом в России.