Карин Кнайсль читает Толстого и мечтает о жизни в России

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль готова переехать жить в Россию, но считает преждевременным задумываться о получении российского гражданства. Об этом она сказала журналистам на полях ПМЭФ-2023.

"Я всё ещё всерьёз раздумываю над тем, чтобы переехать в Россию. Я об этом думаю", — подчеркнула она.

Кнайсль пришлось уехать из Австрии после политического скандала, сейчас она живёт в Ливане. По её словам, чтобы перебраться в Россию, ей нужно выучить русский язык, прочитать "Войну и мир", а также пару произведений Фёдора Достоевского и Антона Чехова.

Один из шагов она уже сделала — взяла под опеку тигра в центре "Амурский тигр". Кнайсль поразилась, как профессионально работает учреждение, поэтому решила перечислять деньги в помощь животному. Она уверена, что подобные проекты очень важны и раскрывают хорошую сторону человека. Экс-глава МИД надеется, что сможет увидеть своего подопечного хищника во время визита на Восточный экономический форум.