Борис Титов назвал "возрастающую мощь", которая спасает Россию

Российский бизнес активен, энергичен и в который раз спасает экономику страны, сообщил на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023) предприниматель Борис Титов.

"У нас огромный рынок, у нас многомиллионная страна, это главный драйвер для развития экономики. Мы сохраняем экономику, потому что у нас есть потребители и наш бизнес очень активный, энергичный, и бизнес спасает Россию в очередной раз", — приводит его комментарий телеканал "360".

Титов назвал бизнес возрастающей мощью. Он отметил, что в вопросах зоны свободной торговли Москве стоит поучиться у Объединённых Арабских Эмиратов. Сейчас мы приближаемся к этому, но ОАЭ "начали раньше и продвинулись дальше". Впрочем, по его оценке, у нас есть огромное преимущество — крупный рынок.

По словам Титова, российская ФНС — одна из самых передовых в мире благодаря IT-технологии. Больше года назад она объявила о введении очередной цифровой инновации, делающей бизнес более комфортным. У новой платформы есть некоторые недостатки, но с ними быстро удастся справиться, уверен Титов.

Экономическая амнистия, по словам Титова, помогла изменить судьбу 2,5 тысячи бизнесменов. Она могла быть более глобальной, но и этот результат значим. Уголовных дел по бизнесу по-прежнему много, но сейчас меньше сажают в СИЗО, добавил он. Предприниматели определённо должны знать законы, однако сейчас государство всё больше предлагает решений, а не "жутких карательных мер", налоговая система становится прозрачнее, есть много отраслевых льгот.