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15 июня, 09:20

Силуанов: Главная задача РФ — увеличить долю в "мировом экономическом пироге"

Главная задача России — увеличить свою долю в "мировом экономическом пироге", считает глава Минфина Антон Силуанов.

"Мировая трансформация проходит болезненно для других стран. Для тех стран, которые были ранее лидерами. Наша самая главная задача — найти место России. Нам важно сделать так, чтобы мы увеличили свою долю в этом "мировом экономическом пироге", — сказал он в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме, его цитату приводит ТАСС.

Министр подчеркнул, что Россия уже выработала "антитела к новой реальности", "нарастила мышцы", создала независимые системы — и теперь должна развиваться дальше.

Глава Минфина Силуанов объяснил переход России на нацвалюты "опасностью" доллара

Глава Минфина Силуанов объяснил переход России на нацвалюты "опасностью" доллара

А ранее Силуанов заявлял, что это американский доллар бросил вызов России, а не наоборот, поэтому Москва сегодня ищет надёжные механизмы расчётов между экспортёрами и импортёрами. Он также заверил, что экономика РФ не будет замыкаться.

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Kremlin.ru

Александра Вишнякова
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