Силуанов: Главная задача РФ — увеличить долю в "мировом экономическом пироге"
Главная задача России — увеличить свою долю в "мировом экономическом пироге", считает глава Минфина Антон Силуанов.
"Мировая трансформация проходит болезненно для других стран. Для тех стран, которые были ранее лидерами. Наша самая главная задача — найти место России. Нам важно сделать так, чтобы мы увеличили свою долю в этом "мировом экономическом пироге", — сказал он в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме, его цитату приводит ТАСС.
Министр подчеркнул, что Россия уже выработала "антитела к новой реальности", "нарастила мышцы", создала независимые системы — и теперь должна развиваться дальше.
А ранее Силуанов заявлял, что это американский доллар бросил вызов России, а не наоборот, поэтому Москва сегодня ищет надёжные механизмы расчётов между экспортёрами и импортёрами. Он также заверил, что экономика РФ не будет замыкаться.