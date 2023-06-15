Силуанов: Главная задача РФ — увеличить долю в "мировом экономическом пироге"

"Мировая трансформация проходит болезненно для других стран. Для тех стран, которые были ранее лидерами. Наша самая главная задача — найти место России. Нам важно сделать так, чтобы мы увеличили свою долю в этом "мировом экономическом пироге", — сказал он в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме, его цитату приводит ТАСС.