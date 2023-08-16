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16 августа, 09:47

Танцевавшая с Путиным экс-глава МИД Австрии оценила рязанскую деревню выше Мальдив

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: Жизнь в рязанской деревне лучше, чем на Мальдивах

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что для неё деревня Петрушово в Рязанской области России лучше, чем Мальдивы и Сейшелы. Она живёт в этом российском регионе уже несколько недель. Экс-политик приехала туда после Петербургского международного экономического форума.

"Мне нравится жизнь здесь. Я понимаю этот мир, я понимала его, когда была девушкой. Бабушки, яблочки, лето, плавать в реке. Это хорошая жизнь. Мне не нужны Мальдивы или Сейшелы. Это лучше", — сказала Кнайсль на русском языке в беседе с ТАСС.

При этом она подчеркнула, что не живёт в этой деревне постоянно, а лишь арендовала маленький дом.

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Ранее Лайф писал, что Карин Кнайсль уехала из Австрии весной 2022 года из-за поступавших угроз убийства. Сообщалось, что она проживала в Ливане и подумывала переехать в Россию. При этом политик уже посещала сельские праздники в Рязанской области.

Обложка ©

ТАСС / Александр Рюмин

Никита Осипов
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