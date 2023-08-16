Танцевавшая с Путиным экс-глава МИД Австрии оценила рязанскую деревню выше Мальдив

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что для неё деревня Петрушово в Рязанской области России лучше, чем Мальдивы и Сейшелы. Она живёт в этом российском регионе уже несколько недель. Экс-политик приехала туда после Петербургского международного экономического форума.

"Мне нравится жизнь здесь. Я понимаю этот мир, я понимала его, когда была девушкой. Бабушки, яблочки, лето, плавать в реке. Это хорошая жизнь. Мне не нужны Мальдивы или Сейшелы. Это лучше", — сказала Кнайсль на русском языке в беседе с ТАСС.