"Уже говорю по-русски": Карин Кнайсль рассказала о жизни в рязанской деревне

Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, станцевавшая с российским лидером Владимиром Путиным на собственной свадьбе, сняла домик на лето в рязанском селе Петрушово и пришла на праздник "Макушки лета". Она рассказала изданию Vidsboku, что продолжает учить русский язык, преподаёт и пишет книги.

"Я чуть-чуть говорю по-русски. Сейчас летом живу в Петрушове, мне нравится атмосфера. Дети играют. Такая атмосфера не только сейчас, но и каждый день здесь. Я вижу уток, куриц, коз. Это мой мир, мне нравится", — сказала она в своём выступлении на сельском празднике.

Карин Кнайсль в рязанской деревне. Фото © VK / Светлана Светлана

Кнайсль была на мероприятии одна. Она не только посмотрела концерт, но и с большим удовольствием пообщалась с жителями и приехавшими гостями. Экс-политик сидела вместе со всеми, общаться ей помогал приглашённый переводчик. Когда мальчик спел на импровизированной сцене песню Олега Газманова "Вперёд, Россия", Кнайсль расчувствовалась и пожала ему руку.

Сейчас она не знает, сколько ещё проживёт в деревне, но ближайший месяц точно проведёт здесь, тем более что оплата за аренду уже внесена.