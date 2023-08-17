Кнайсль объяснила, почему Макрон отчаянно "рвётся на вечеринку" БРИКС
Кнайсль: Макрон хочет попасть на саммит БРИКС из-за трансформации геополитики
Раньше Европу не интересовало объединение стран БРИКС, однако со временем ситуация поменялась. Об этом в беседе заявила бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль, комментируя желание президента Франции Эмманюэля Макрона посетить саммит объединения в ЮАР.
По словам Кнайсль, став министром, она просила коллег предоставить какую-либо документацию относительно того, как Австрия или Евросоюз видят БРИКС. В итоге не было найдено ни одного документа. А сейчас, по её словам, Макрон "стучится в дверь и просит пригласить его на вечеринку".
"Мы видим полную трансформацию геополитики, международных отношений, которая затрагивает и институты", — заявила Кнайсль в беседе с ТАСС.
Также, по её словам, настало время учесть тот факт, что сами институты — уже не те, что базируются в Женеве и Вене. Теперь это, например, БРИКС, ШОС. Долгое время Запад просто не обращал внимания и пренебрегал этим, отметила политик. Кнайсль добавила, что БРИКС имеет очень большую привлекательность и с экономической точки зрения, в том числе в вопросе трансформации корзины валют.
Напомним, в июне СМИ сообщили, что Эмманюэль Макрон попросил президента ЮАР Сирила Рамафосу дать ему возможность выступить на грядущем саммите БРИКС в южноафриканском Йоханнесбурге. Как отмечал замглавы МИД РФ Сергей Рябков, его присутствие там неуместно. В июле стало известно, что Рамафоса направил приглашения лидерам 70 государств, среди которых нет ни Макрона, ни лидеров США или Великобритании. 7 августа глава МИД ЮАР Наледи Пандор подтвердила, что французского президента не будет на мероприятии, которое пройдёт 22–24 августа.
ТАСС / Александр Рюмин