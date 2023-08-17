Кнайсль объяснила, почему Макрон отчаянно "рвётся на вечеринку" БРИКС

Раньше Европу не интересовало объединение стран БРИКС, однако со временем ситуация поменялась. Об этом в беседе заявила бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль, комментируя желание президента Франции Эмманюэля Макрона посетить саммит объединения в ЮАР.

По словам Кнайсль, став министром, она просила коллег предоставить какую-либо документацию относительно того, как Австрия или Евросоюз видят БРИКС. В итоге не было найдено ни одного документа. А сейчас, по её словам, Макрон "стучится в дверь и просит пригласить его на вечеринку".

"Мы видим полную трансформацию геополитики, международных отношений, которая затрагивает и институты", — заявила Кнайсль в беседе с ТАСС.