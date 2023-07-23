Макрона не пригласили на саммит БРИКС в ЮАР

Французский лидер Эмманюэль Макрон не получил приглашения на предстоящий саммит БРИКС, несмотря на то что добивался участия в нём. По данным News 24, лидер ЮАР Сирил Рамафоса как председатель объединения направил приглашения коллегам из 70 государств. По данным СМИ, в числе приглашённых не оказалось президентов США и Великобритании.