Макрона не пригласили на саммит БРИКС в ЮАР
News 24: Макрон не получил приглашения на саммит БРИКС
Французский лидер Эмманюэль Макрон не получил приглашения на предстоящий саммит БРИКС, несмотря на то что добивался участия в нём. По данным News 24, лидер ЮАР Сирил Рамафоса как председатель объединения направил приглашения коллегам из 70 государств. По данным СМИ, в числе приглашённых не оказалось президентов США и Великобритании.
Саммит БРИКС, который в этом году уже 15-й по счёту, состоится в международном конференц-центре Sandton с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге. Мероприятие начнётся с открытия Делового форума.
Ранее в Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин примет участие в саммите БРИКС в видеоформате. Напомним, что 17 марта 2023 года суд Гааги выдал ордер на "арест" президента России Владимира Путина. ЮАР подписала Римский статут, поэтому согласно взятым на себя обязательствам она должна бы была взять российского лидера под стражу на своей территории. На фоне этого лидер ЮАР повторил слова зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Тот предупреждал, что исполнение ордера МУС на арест президента России приведёт к началу войны.
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