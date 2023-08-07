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7 августа, 14:06

Макрона так и не пригласили на саммит БРИКС

Глава МИД ЮАР Пандор: Макрона не пригласили на саммит БРИКС

Президента Франции Эмманюэль Макрон не приглашён на грядущий саммит БРИКС в Южно-Африканской Республике, сообщила глава МИД страны Наледи Пандор.

"В этом отношении никакого приглашения выдано не было", сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

Политолог: Макрон хочет стать "хорошим мальчиком", но на саммите БРИКС он будет "засланным казачком"

Политолог: Макрон хочет стать "хорошим мальчиком", но на саммите БРИКС он будет "засланным казачком"

Напомним, в июне СМИ сообщили, что Эмманюэль Макрон попросил президента ЮАР Сирила Рамафосу дать ему возможность выступить на грядущем саммите БРИКС в южноафриканском Йоханнесбурге. Как отмечал замглавы МИД РФ Сергей Рябков, его присутствие там неуместно. В июле стало известно, что Рамафоса направил приглашения лидерам 70 государств, среди которых нет ни Макрона, ни лидеров США или Великобритании. Саммит БРИКС пройдёт 22–24 августа.

Обложка ©

ТАСС / EPA / JULIEN DE ROSA / POOL

Матвей Константинов
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