Макрона так и не пригласили на саммит БРИКС

Президента Франции Эмманюэль Макрон не приглашён на грядущий саммит БРИКС в Южно-Африканской Республике, сообщила глава МИД страны Наледи Пандор.

"В этом отношении никакого приглашения выдано не было", — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.