Макрона так и не пригласили на саммит БРИКС
Глава МИД ЮАР Пандор: Макрона не пригласили на саммит БРИКС
Президента Франции Эмманюэль Макрон не приглашён на грядущий саммит БРИКС в Южно-Африканской Республике, сообщила глава МИД страны Наледи Пандор.
"В этом отношении никакого приглашения выдано не было", — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.
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Напомним, в июне СМИ сообщили, что Эмманюэль Макрон попросил президента ЮАР Сирила Рамафосу дать ему возможность выступить на грядущем саммите БРИКС в южноафриканском Йоханнесбурге. Как отмечал замглавы МИД РФ Сергей Рябков, его присутствие там неуместно. В июле стало известно, что Рамафоса направил приглашения лидерам 70 государств, среди которых нет ни Макрона, ни лидеров США или Великобритании. Саммит БРИКС пройдёт 22–24 августа.
ТАСС / EPA / JULIEN DE ROSA / POOL