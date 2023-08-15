Каким был спорт в СССР: 10 старых фото из советских залов и площадок

В советские времена здоровье граждан было одним из приоритетов государства. Спортзалы были распространены по всей стране, и каждый гражданин с самого детства мог… или даже должен был получить доступ к занятиям физической культурой. Собрали 10 старых фотографий из советских спортзалов, которые показывают, как следили за здоровьем нации в СССР.

1953 г. Чемпион СССР по спортивной гимнастике Альберт Вагаршакович Азарян на тренировке.

Кто такие советские культуристы? Фото © Архив ТАСС

Ноябрь 1960 г. Ленинград. Штангист-перворазрядник, рабочий завода "Электросила" Виктор Измайлов на занятиях в секции тяжёлой атлетики.

Спорт в годы СССР: как оздоравливались граждане. Фото © ТАСС / Николай Науменков

Апрель 1965 г. Лётчики-космонавты СССР Павел Беляев и Алексей Леонов во время тренировки в Центре подготовки космонавтов.

Про СССР и советский спорт — 10 кадров того времени. Фото © ТАСС / Валентин Черединцев

Март 1972 г. Латвийская ССР. Рига. Советский штангист Геннадий Иванченко готовится к стартам на XX летних Олимпийских играх в Мюнхене.

Время СССР: как и где в Союзе занимались спортом. Фото © ТАСС / Юрий Житлухин

Март 1976 г. Тренировка кандидата в олимпийскую сборную СССР по спортивной гимнастике Владимира Маркелова.

Какой в СССР был спорт и почему все граждане отличались хорошей физподготовкой. Фото © ТАСС / Анатолий Рухадзе, Александр Сааков

Ноябрь 1979 г. Москва. Ученики отжимаются на уроке физкультуры.

Фото СССР — спортзалы и спортивные площадки. Фото © ТАСС / Юрий Лизунов, Николай Малышев

Октябрь 1982 г. Москва. Сборная по гандболу школы № 849, чемпионы Тимирязевского района.

Назад в СССР: как тогда граждане занимались спортом. Фото © ТАСС / Игорь Уткин

Август 1985 г. Москва. Во время соревнования по поднятию гири на стадионе.

Архивные фото культуристов Советского Союза. Фото © Фотохроника ТАСС

Май 1987 г. Люберцы. Культуристы Владимир Мельник (слева) и Тимур Ишхнелидзе во время соревнований на первенство района.

Как занимались спортом в бывшем СССР. Фото © ТАСС / Сергей Метелица

Март 1990 г. Москва. Маленький пациент Андрей во время занятия в тренажёрном зале Центра реабилитации больных со спинномозговыми травмами и последствиями ДЦП.

Развитие нации — приоритет в Союзе. 10 кадров из залов СССР. Фото © ТАСС / Валерий Христофоров