На Алтае прошёл забег избушек на курьих ножках и слёт Кощеев
Праздник "Кощеевы сказки" на Алтае. Фото © VK / Советская Россия
В Алтайском крае устроили забег избушек Бабы-яги и слёт Кощеев в память о том, что 80 лет назад здесь прошли съёмки советского фильма Александра Роу "Кащей Бессмертный" с легендарным Георгием Милляром в роли костлявого злодея.
Забег избушек Бабы-яги на Алтае. Видео © T.me / Катунь 24 — новости Барнаула и Алтайского края
Ежегодное мероприятие "Кощеевы сказки" состоялось в селе Озёрки Тальменского района. Участники надели громоздкие домики и наперегонки бросились к финишу. На кадрах одна из избушек разваливается у одного из конкурсантов, но это его не смущает, и он лишь ускоряет ход, пока костюм ещё держится на нём. Зрители также посетили выставку домиков Бабы-яги и познакомились с "отрядом" Кощеев всех мастей. Всего праздник посетило около двух тысяч человек.
Съёмки популярной сказки проходили в окрестностях села в 1943 году. Для участия в массовке режиссёр Александр Роу задействовал озёрцев и жителей соседних населённых пунктов.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге завершаются съёмки короткометражного фильма, в котором все события будут показаны глазами кота. Это картина по мотивам произведения "Книга-котострофа: Кот и Новый год! Полезные сказки" Кристины Кретовой.