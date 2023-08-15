На Алтае прошёл забег избушек на курьих ножках и слёт Кощеев

В Алтайском крае устроили забег избушек Бабы-яги и слёт Кощеев в память о том, что 80 лет назад здесь прошли съёмки советского фильма Александра Роу "Кащей Бессмертный" с легендарным Георгием Милляром в роли костлявого злодея.

Ежегодное мероприятие "Кощеевы сказки" состоялось в селе Озёрки Тальменского района. Участники надели громоздкие домики и наперегонки бросились к финишу. На кадрах одна из избушек разваливается у одного из конкурсантов, но это его не смущает, и он лишь ускоряет ход, пока костюм ещё держится на нём. Зрители также посетили выставку домиков Бабы-яги и познакомились с "отрядом" Кощеев всех мастей. Всего праздник посетило около двух тысяч человек.