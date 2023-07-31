"Мир, которому веришь": Взрослым посоветовали прочитать "Гарри Поттера"

Серия романов "Гарри Поттер" английской писательницы Джоан Роулинг не теряет актуальности и не перестаёт нравиться всё новым поколениям детей. Однако прочитать эти произведения надо даже взрослым, ведь благодаря им у человека может проснуться любопытство к другим произведениям. Об этом в день рождения Гарри Поттера, которому сегодня исполняется 43 года, заявила заведующая Тульской областной детской библиотекой Татьяна Колчева.

"В детстве ты просто считываешь как сказочный антураж, а со временем тебе интересно становится копаться в этимологии имён и названий, отыскивать параллели с другими произведениями мировой литературы — от Библии, эддических песен, артуровских легенд до Шекспира, Джейн Остин, Достоевского, Толкина и других", — отметила она в беседе с "Тульской службой новостей".

По словам Татьяны Колчевой, эти книги несут в себе правду о дружбе и любви, а также тщеславии, преданности и самоотверженности. Она уверена, что в этих произведениях есть истины, которые стоило бы повторять время от времени.

"Вдруг этот мир так увлечёт вас, что проснётся исследовательское любопытство к латыни и псевдолатыни в заклинаниях, бестиарию, готическому роману или же просто захочется надеть мантию и шляпу, взять в руки палочку, выйти во двор дома и попросить вселенную "Протего хоррибилис, Пиертотум локомотор", — добавила заведующая.

Завбиблиотекой добавила, что в произведениях Роулинг можно найти элементы народной сказки, например фольклорных персонажей и игру с числовым символизмом.