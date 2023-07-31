"Показала, как писать": Авторы "Тани Гроттер" и "Порри Гаттера" поздравили Джоан Роулинг

Сегодня, в 58-й день рождения создателя серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг, её поздравили российский и белорусский авторы произведений-пародий. Так, создавший персонажа Таню Гроттер российский писатель Дмитрий Емец отметил, что Роулинг первая смогла соединить детскую и взрослую литературу.

Он отметил, что раньше по достижении ребёнком 15 лет все детские книги "отсеивались". По его мнению, Роулинг показала, как можно писать книги, одинаково интересные для детей и взрослых.

"И я за это ей благодарен. Разумеется, "Таня Гроттер" не является плагиатом, но вряд ли без "Гарри Поттера" она была бы возможна. А из "Тани" выросли потом "Мефодий Буслаев" и "Ева Дедята". Кто не читал "Еву Дедяту. Последний стожар" — советую. В общем, здорово, что Джоан Роулинг живёт на свете и пишет книги!" — сказал он в беседе с "Газетой.ru".

С днём рождения писательницу поздравил и соавтор цикла пародий "Порри Гаттер" Игорь Мытько. Белорусский автор отметил, что двадцать лет назад его вместе с соавтором Андреем Жвалевским "накрыло Гарри Поттером", как и весь остальной мир.

"У нас получилось написать неплохую пародию, наш "Порри Гаттер" и забавен, и сделан с огромным уважением к оригиналу: начинается наша книга с благодарности Джоан Роулинг за вдохновение", — отметил Мытько.