Роулинг раскритиковала гендерно-нейтральные туалеты из-за угрозы для девочек

Писательница Джоан Роулинг раскритиковала западные ценности, выступив против гендерно-нейтральных раздевалок и туалетов. Она сделала это заявление на фоне того, как в одной из таких уборных в школе Эссекса подросток напал на девочку.

"Безопасность, частная жизнь и достоинство девочек приносятся в жертву невнятной идеологии, которая проталкивается лоббистскими группами и обеспечивает хищным мужчинам лёгкий доступ к жертвам", — написала она в Twitter.