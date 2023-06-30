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30 июня, 15:46

Роулинг раскритиковала гендерно-нейтральные туалеты из-за угрозы для девочек

Писательница Джоан Роулинг раскритиковала западные ценности, выступив против гендерно-нейтральных раздевалок и туалетов. Она сделала это заявление на фоне того, как в одной из таких уборных в школе Эссекса подросток напал на девочку.

"Безопасность, частная жизнь и достоинство девочек приносятся в жертву невнятной идеологии, которая проталкивается лоббистскими группами и обеспечивает хищным мужчинам лёгкий доступ к жертвам", — написала она в Twitter.

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В качестве аргумента знаменитая писательница, автор книг о Гарри Поттере, привела расследование The Times от 2018 года. В нём указано, что в Великобритании 88% сексуальных преступлений произошло в общих для обоих полов туалетах и раздевалках.

Напомним, начиная с 2019 года британскую писательницу Джоан Роулинг не раз обвиняли в трансофобии из-за её слов о трансгендерах. Доходило до того, что ей даже угрожали. В защиту известного автора выступали знаменитости. Среди них актёр Рэйф Файнс, сыгравший роль Волан-де-Морта в фильмах о Гарри Поттере, а также актриса Эванна Линч, которая сыграла Полумну Лавгуд в знаменитой франшизе о волшебниках.

Обложка ©

ТАСС / EPA / NEIL HALL

Илья Суриков
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