Эванна Линч вступилась за Джоан Роулинг, которую обвиняют в трансфобии

Ирландская актриса Эванна Линч, сыгравшая Полумну Лавгуд в серии фильмов о Гарри Поттере, вступилась за британскую писательницу и автора серии романов Джоан Роулинг, которую обвиняют в трансфобии. В беседе с The Daily Telegraph артистка отметила, что знает сценаристку как добрую, отзывчивую и любящую женщину.

"Персонажи из книг Роулинг всегда выступали в защиту самых уязвимых членов общества. Проблема в том, что существуют разногласия по поводу того, кто наиболее уязвим. Мне бы хотелось, чтобы люди прислушались к ней", — подчеркнула Линч.

Она добавила, что познакомилась с Роулинг ещё до съёмок первого фильма о Гарри Поттере. Когда актрисе было 11 лет, она страдала от анорексии, и решила рассказать писательнице о борьбе с болезнью, в результате чего получила поддержку. Линч также отметила, что она хорошо понимает трудности угнетаемых групп людей, однако, в то же время, высказывать своё мнение, которое не похоже на позицию общества, по её словам, нормально, поэтому "отменять" Роулинг нельзя.