День рождения Гарри Поттера, День дворняги, Емельянов день: Праздники и приметы 31 июля Сегодня, 31 июля 2023 года, в России и других странах большой праздник для поттероманов. Также на этот день выпадает профессиональный праздник некоторых моряков. А православные чествуют одну из чудодейственных икон, появившихся в нашей стране. 31 июля, 09:00 31 июля — День рождения Гарри Поттера. Фото © Кадр из фильма " Гарри Поттер и орден Феникса", 2007 г., реж. Дэвид Йейтс

День рождения Гарри Поттера

Сегодня, 31 июля 2023 года, во всём мире, и в России в частности, отмечают особый праздник большие поклонники саги Джоан Роулинг — день рождения Гарри Поттера. Вот несколько фактов об этом событии: Отмечается ежегодно 31 июля, дата не смещается;

Согласно хронологии волшебного мира, Мальчик-Который-Выжил родился 31 июля 1980 года;

В этот день фанаты вселенной Гарри Поттера проводят встречи, костюмированные шоу и т.д

Гарри Поттер — главный герой серии книг британской писательницы Джоан Роулинг. Согласно сюжету, он родился в последний день июля 1980 года в семье волшебников Джеймса и Лили Поттер. Три месяца спустя его отца и мать убил лорд Волдеморт (Волан-де-Морт), и мальчика отдали на воспитание в семью его тёти, Петунии Дурсль.

Та решила скрыть от него, что он Гарри является потомственным волшебником, но здесь опять по сюжету появляется дата 31 июля. В 1991 году, на 11-й день рождения Гарри Поттера полувеликан Хагрид приносит ему письмо из Хогвартса — учебного заведения волшебников. Дальнейшие увлекательные события излагаются в нескольких книгах. Как дети, так и взрослые, выросшие на событиях этой саги, зачитываются замысловатым сюжетом. Популярность истории Гарри Поттера резко выросла благодаря успешной экранизации.

Так как для многих поклонников творчества Джоан Роулинг 31 июля — особый день, они устраивают тематические вечеринки, конкурсы на знание истории Гарри Поттера, костюмированные шоу. Есть даже соревнования по полётам на метле. Шуточные, конечно. Есть и другой вариант как можно отметить день рождения Гарри Поттера — отдать дань любимому персонажу, перечитав какой-нибудь отрывок из книг о нём или пересмотрев один из восьми фильмов.

День военно-морского врача ВМФ РФ

31 июля отмечается День военно-морского врача ВМФ РФ. Фото © Wikipedia / Shelkovoy

В понедельник, 31 июля 2023 года, в России отмечается профессиональный праздник — День военно-морского врача Военно-морского флота РФ. По традиции он следует сразу за днём ВМФ России. Рассказываем об этом событии: Праздник профессиональный, сугубо российский;

Отмечается ежегодно 31 июля, дата не смещается;

Нерабочим не является, если не выпадает на выходной;

В этот день военно-морских врачей чествуют на кораблях ВМФ, поздравляют также курсантов, постигающих это ремесло.

Несмотря на то, что история мореходства уходит в глубину веков, первое упоминание о профессиональной медицинской помощи на флоте относится к временам Римской Империи. Так, врачи работали на кораблях Гая Юлия Цезаря, на судах императора Адриана. По мере развития флота морская медслужба также не стояла на месте. Например, в ходе битвы при Лепанто в 16-м веке между турками и испанцами помощь раненым оказывали на борту хирурги.

Неотъемлемой составляющей военно-морского флота медицинская служба стала и в Российской империи, а затем и в СССР. Были организованы профильные вузы, которые готовили врачей именно для флота, где нельзя не учитывать специфику работы. В СССР военно-морских медиков готовили в Военно-морской медицинской академии в Ленинграде с 1940 по 1956 год, а затем — на военно-морском факультете в Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова. В зависимости от размера корабля или судна, на нём может быть один врач или сразу несколько. Сегодня мы поздравляем представителей этой очень важной профессии.

Праздник чудотворной Калужской иконы Божией Матери

31 июля отмечается Праздник чудотворной Калужской иконы Божией Матери. Фото © msdm.ru

31 июля — один из дней, когда православная церковь в России отмечает праздник чудотворной иконы Божией Матери "Калужская". Предлагаем узнать об этом больше: Празднование этой иконы кроме 31 июля также совершается ещё три раза в году;

Каждое из этих празднований посвящено избавлению России от какой-то напасти;

В церквях в этот день молятся иконе Божией Материли “Калужская”, просят помощи наставления.

Согласно летописям, явление чудотворной иконы Божией Матери Калужской произошло в 1748 году. Это случилось в селе Тинькове, что недалеко от Калуги, в доме помещика Василия Кондратьевича Хитрово. Две дворовые девушки перебирали там на чердаке старые вещи и обнаружили большой свёрток холста. Согласно преданию, одна из девушек плюнула на лик, после чего упала без чувств. Родителям девушки ночью явилась Царица Небесная, открыла им, что это над ней кощунственно надругалась их дочь, и повелела им совершить молебен. После службы в церкви девушка выздоровела.

Интересно, что празднование иконы Божией Матери Калужская совершается четыре раза в году и у трёх есть историческое основание. Так, сегодня, 31 июля (18 июля по старому стилю), празднование проводится в память избавления от холеры (1748 год)., в сентябре — в честь избавления от чумы (1771 год), в октябре — в честь избавления от французов (1812 год) . Четвёртое празднование проводится в первое воскресение Петрова поста.

К сожалению, икона Божией Матери Калужская утеряна после закрытия в 30-х годах прошлого века храма в селе Калужки, где она хранилась. Остались только списки, то есть копии. Сейчас их в Калуге три. Христиане верят, что эта чудотворная икона ещё явит себя.

День дворняги

31 июля — День дворняги. Фото © Агентство "Москва"

Сегодня, 31 июля, также отмечается такой необычный праздник как День дворняги (Mutt Day). Второе его название - Национальный день беспородной собаки (National Mixed Breed Dog Day). Вот что о нём известно: Американский неформальный праздник;

Учреждён в 2005 году известной в США зоозащитницей;

Отмечается ежегодно 31 июля, дата не смещается;

Цель дня — призвать брать из приютом беспородных собак, а не покупать породистых.

Этот праздник появился почти 20 лет назад в США, и за это время стал известен и в других странах, в том числе в России. Идея проста: получить ещё одну возможность обратиться к людям, чтобы те брали из приютов беспородных собак, дарили им счастье жить в семье, а не покупали специально выведенных породистых щенков за большие деньги.

Праздник придумала известная в США зоозащитница Коллин Пейдж. По её инициативе в этот день проводятся агитационные акции, мероприятия, посвящённые защите бездомных собак, пропагандистские акции. Так, не все знают, что у беспородных собак, как правило, здоровье лучше, чем у породистых, потому что люди не вмешивались в их гены. А по милоте, верности, любвеобильности эти собаки ничем не отличаются от “модных”, которые нередко стоят больших денег. Конечно, многие не готовы сразу взять собаку из приюта. В честь сегодняшнего Дня дворняки можно, например, просто навестить подобное учреждение. Подарить там внимание и немного любви ничьим пёсикам. Кто знает, может один из них ждёт именно вас.

Именинники 31 июля

31 июля именины у российского актёра Ивана Добронравова. Фото © ТАСС / Артем Геодакян

Сегодня, 31 июля, именины могут отмечать обладатели следующих имён: Иоанн (Иван);

Стефан (Степан);

Леонтий;

Мирон. Редакция лайфа поздравляет именинников, желает здоровья и успехов.

Приметы 31 июля

Емельянов день

Православная церковь 31 июля чтит память мученика Емилиана Доростольского. Он жил в IV веке при императоре Иулиане Отступнике и был рабом главы города Доростол. Емилиан скрывал, что является христианином. В 363 году узнав о приказе истребить всех крещённых он разозлился, пошёл на капище язычников и устроил там погром. Его не заметили, но Емилиан сдался сам, потому что власти заподозрили в нападении невиновного старика. Его мучили с требованием отказаться от веры, но он отказался и был казнён через сожжение. За верность Христу церковь и чтит теперь его как мученика. В честь Емилиана построили храм в Константинополе.

В народе же эта дата называлась Емельянов день. Было принято проводить его в труде: мужчинам - на поле, женщинам - дома. Застолья в этот день не приветствовались, равно как и празднования — Емельянов день считался неподходящим для свадеб. Также на Руси старались в этот день не начинать новых дел. Люди боялись, что всё пойдёт наперекосяк.

Приметы на Емельянов день

Погода в Емельянов день первые два месяца осени показывает;

Ель к низу осталась без шишек — зима будет поздней;

Листья на берёзе начали желтеть — осень придёт рано;

Раки в песок зарываются — быть грозе.

Авторы Вадим Андреев