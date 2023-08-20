8 самых сумасшедших аттракционов СССР, по которым до сих пор скучают Оглавление "Мёртвая петля" "Колесо смеха" Качели для космонавтов Аттракцион "Парашютная вышка" Аттракцион "Маятник" Ещё одна "Мёртвая петля" "Американские горки" "Иллюзион" Аттракцион "Сюрприз" Кураж и адреналиновые покатушки ценила в СССР вся здоровая разновозрастная аудитория, в доступ к которой попадали различные передвижные луна-парки и статичные парки культуры и отдыха. А что вы помните о качелях для космонавтов, "Мёртвой петле" и иллюзии "Сюрприза"? 56367 56367 8 самых адреналиновых аттракционов СССР. Обложка © Фотохроника ТАСС

Жизнь в СССР никогда не была спокойной, поэтому и развлечения в Стране Советов были соответствующие — адреналин зашкаливал. Правда, многие аттракционы имели кроме развлечения публики ещё и воспитательную цель: они готовили молодёжь к защите родины и тренировали тело, вестибулярный аппарат и волю.

"Мёртвая петля"

Советский аттракцион "Мёртвая петля", он же "Петля Нестерова". Фото © Pastvu.com / 117395

Ужас и восторг советских граждан вызывал аттракцион "Мёртвая петля". Он представлял собой два самолёта, которые на большой скорости кружились вокруг общей оси, выделывая различные пируэты: мало того что они делали мёртвую петлю, так ещё и вращались вокруг собственной оси. Такой аттракцион был в московском парке имени Горького в 1960-х годах. Его посещали даже влюблённые парочки: многим хотелось показать второй половине свою смелость. К безопасности подходили серьёзно, каждый из "лётчиков" был прочно привязан брезентовыми ремнями. Тем не менее многие девушки наотрез отказывались посещать его повторно.

"Колесо смеха"

Советский аттракцион "Колесо смеха", по сути, был вращающейся тарелкой. Фото © gallery.ru / Игорь Гунченков

А вот на аттракционе, с которого, по сути дела, начался парк Горького, вообще не было ремней безопасности. Это была вращающаяся "тарелка" диаметром около шести метров, на которой не было даже ограждения! Желающие прокатиться на ней взбирались на колесо, и оно тут же начинало вращаться. Удержаться на "тарелке" можно было, лишь добравшись до центра. Кто этого сделать не мог, благополучно слетал с неё на землю под действием центробежной силы. И никто особо не жаловался на синяки и шишки! Правда, вокруг "Колеса смеха" всё же были разложены мягкие маты — чтобы веселящиеся граждане не убились. Считалось, что это тренирует координацию, да и вообще здорово же!

Качели для космонавтов

Советский аттракцион "Качели для космонавтов" был практически в каждом парке отдыха страны. Фото © ТАСС / Капнин Борис

Этот аттракцион был практически в каждом парке отдыха Страны Советов и действовал вплоть до 1980-х годов. На вид это были обычные небольшие качели. Качались на них стоя, вставляя ноги в специальные небольшие выемки и держась за стойки, на которых были кожаные петли. Для безопасности ступни посетителя прочно привязывали к площадкам ремнями.

Эти качели не имели ограничителей, и на них можно было запросто крутить "солнышко". А ещё они вращались вокруг своей оси. Каждый из советских граждан видел такие по телевизору на тренировках космонавтов. Детей на такие качели не пускали, а умелые взрослые часто показывали такой класс, что ребятишки только рты открывали и завидовали. После такого "шоу" каждый непременно хотел стать космонавтом. Ну или хотя бы лётчиком-испытателем.

Аттракцион "Парашютная вышка"

Советский аттракцион "Парашютная вышка" был визитной карточкой Парка культуры и отдыха в Москве 30-х годов. Фото © МАММ / МДФ / Эммануил Евзерихин

В 1930-х годах в парке Горького появилась первая в мире "Парашютная вышка". Журналисты издания Popular Scienc (США) выяснили, что она оставалась единственной в мире даже в 1935 году. Многие будущие московские десантники совершили первые прыжки именно с неё. Вышка достигала 35 метров в высоту, а сам аттракцион представлял собой имитацию прыжка с парашютом: над головой прыгающего висел раскрытый купол парашюта, прикреплённый к спецблоку с тросом. Человек прыгал с вышки, трос разматывался, "парашютист" плавно опускался. Прыгнуть вниз с высоты отваживались не все посетители. Тем, кто отчаянно трусил, давали коврик из войлока и позволяли спуститься с вышки по спиральному жёлобу.

Аттракцион "Маятник"

Советский аттракцион "Маятник" уважали отважные. Фото © e-pics.ethz.ch / Heim Arnold

Ещё одним развлечением, способствовавшим развитию вестибулярного аппарата и заодно полного бесстрашия, был аттракцион "Летающие люди", или "Маятник". На нём человека пристёгивали к огромной металлической стреле и отправляли в "полёт" с помощью тяжёлого противовеса. Впечатления были незабываемыми, а перегрузки серьёзными. Чаще всего такой аттракцион посещали мужчины.

Ещё одна "Мёртвая петля"

Советский аттракцион "Мёртвая петля" дожил до наших дней. Фото © ТАСС / Валентин Соболев

Парк ВДНХ уже в 1970-х годах развлекал посетителей своей собственной "Мёртвой петлёй". Этот аттракцион — один из немногих, который есть в Москве и сейчас. Он представлял собой рельсовую железную конструкцию с петлёй. По ней пускался паровозик из тележек, в которых сидели посетители парка. Сначала паровозик тросом подтягивали на верхотуру, а потом запускали его оттуда, и посетители мотались по "мёртвой петле" туда-сюда, пока действовала инерция. Надо сказать, что отнюдь не все решались на такие эксперименты.

"Американские горки"

Аттракцион "Американские горки" в США имел противоположное название. Фото © ТАСС / Владимир Яцина

А в парке имени Горького на аттракцион "Американские горки" всегда была большая очередь. Москвичи и гости столицы хотели испытать себя и пощекотать нервы. Многих влёк и тот факт, что точно такие же аттракционы были и в США, правда, там они назывались "Русскими горками". "Это же здорово!" Известно, что в столице Белорусской ССР — Минске — был аналогичный аттракцион. Он назывался "Супер-8" и славился мёртвой петлёй. У его посетителей должны были быть крепкие нервы и хороший вестибулярный аппарат. Интересно, что о безопасности посетители парков тогда беспокоились не сильно. Возможно, потому, что за аттракционами на совесть следили. За аварию с жертвами можно было схлопотать срок.

"Иллюзион"

Советский аттракцион "Иллюзион", он же "Таинственная комната", щекотал нервы советским гражданам. Фото © Pastvu / Guaglione

Этот аттракцион появился в парках отдыха уже в 1980-х годах. Риск в нём был только один — вытошнить съеденное. Посетитель заходил в небольшую будочку и садился на скамейку, после чего эта скамейка вдруг начинала вращаться в вертикальной плоскости на 360 градусов. Бедняга хватался за скамейку, стараясь удержаться на ней. Те, кто имел более крепкий вестибулярный аппарат, быстро догадывались, что вращение — всего лишь иллюзия. На самом деле это помещение вращалось вокруг скамьи, а сама скамья, чтобы поддержать иллюзию, лишь слегка раскачивалась. Туго приходилось тем, кто никак не мог совместить ощущения вестибулярного аппарата с тем, что видел. Люди пугались, падали со скамьи, их мутило. То ещё веселье.

Аттракцион "Сюрприз"

Советский аттракцион "Сюрприз" не подразумевал ни ремней безопасности, ни сидений. Фото © ТАСС / Валентин Мастюков

Этот аттракцион часто становился основным источником адреналина. В отличие от других вращающихся каруселей, на нём не было предусмотрено ни ремней безопасности, ни сидений. Посетители становились каждый на своё место и держались руками за поручни. На месте их удерживала центробежная сила.

Скорее всего, первый аттракцион был завезён в СССР из Японии в 1971 году и установлен в Измайловском парке. А спустя три года советская промышленность стала изготавливать разработанный советскими инженерами аттракцион на заводе в Ейске. Маленьких детей на него не пускали, а люди со слабой психикой сами не шли.

Авторы Майя Новик