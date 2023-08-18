Какие особенности внешности и выражения лица выдают даже скрытых алкоголиков

Алкоголь — это пагубное вещество не только для внутренних органов организма, но и для внешности человека. Что происходит с кожей и лицом у людей, которые регулярно и в больших количествах употребляют спиртные напитки?

Состояние кожи

Как внешность алкоголика меняется под воздействием алкоголя? Фото © Shutterstock

Алкоголь — враг здоровья и красоты. Сухость, дряблость, широко раскрытые и впалые глаза, отёки и мешки под глазами, углубление складки между носом и верхней губой, расширенные ноздри, толще и слабее сжатые губы — всё это признаки "лица алкоголика".

При регулярном употреблении спиртных напитков кожа становится менее гладкой и свежей, на некоторых участках обвисает, а уже имеющиеся морщины становятся более выраженными. Разрушаются запасы витаминов C и E, которые помогают сохранить коллаген — белок, ответственный за эластичность кожи. Это приводит к тому, что овал лица теряет чёткость. Способность кожи к регенерации ослабевает. Но помните, что профилактика — лучшее лекарство. Если вы хотите сохранить молодость и красоту кожи, избегайте регулярного употребления алкоголя.

"Алкоголь — яд. Организм это хорошо понимает и стремится от него поскорее избавиться. Поэтому сухая кожа — вечный спутник пьющего человека. Кожа менее гладкая и свежая. Появляются мелкие морщинки, а уже имеющиеся становятся заметнее", — рассказала главный дерматовенеролог Ярославской области Светлана Зудилова.

Выражение лица

Как спиртное портит выражение лица: черты внешности алкоголика. Фото © Shutterstock

Какие же изменения можно заметить у тех, кто употребляет алкоголь регулярно и в больших количествах? Лицо неравномерно теряет тонус, что создаёт специфический мимический рисунок. Характерным признаком является напряжение лба при расслабленности остальных мышц, что делает овал более вытянутым. Глаза "больного" выглядят широко раскрытыми и в то же время впалыми. Это происходит из-за ослабления круговой мышцы глаза и напряжения той, что поднимает верхнее веко. Также деформируется носогубная складка. Верхняя часть усугубляется, а нижняя, наоборот, сглаживается. Губы толстые, почти не сжимаются, а ноздри расширяются.

Профилактика

Каким образом алкоголь влияет на красоту и здоровье? Фото © Shutterstock

Как снизить вредный эффект спиртного на организм и внешность? Да просто не употреблять алкоголь. А если в планах бурная ночь, врачи рекомендуют ограничиться парой бокалов и пить больше воды. Кожу также необходимо увлажнять и питать, чтобы сохранить её эластичность. Лучше всего на регулярной основе употреблять в пищу продукты, которые содержат много витаминов С и Е, чтобы помочь коже бороться с вредными воздействиями спиртного.