Какие особенности внешности и выражения лица выдают даже скрытых алкоголиков
Какие признаки выдают запойных алкашей… Может быть, отрешённый взгляд или дёргающиеся веки? На самом деле, есть гораздо более тонкие черты, которые могут раскрыть даже тех алкоголиков, которые это изо всех сил скрывают.
Алкоголь — это пагубное вещество не только для внутренних органов организма, но и для внешности человека. Что происходит с кожей и лицом у людей, которые регулярно и в больших количествах употребляют спиртные напитки?
Состояние кожи
Как внешность алкоголика меняется под воздействием алкоголя? Фото © Shutterstock
Алкоголь — враг здоровья и красоты. Сухость, дряблость, широко раскрытые и впалые глаза, отёки и мешки под глазами, углубление складки между носом и верхней губой, расширенные ноздри, толще и слабее сжатые губы — всё это признаки "лица алкоголика".
При регулярном употреблении спиртных напитков кожа становится менее гладкой и свежей, на некоторых участках обвисает, а уже имеющиеся морщины становятся более выраженными. Разрушаются запасы витаминов C и E, которые помогают сохранить коллаген — белок, ответственный за эластичность кожи. Это приводит к тому, что овал лица теряет чёткость. Способность кожи к регенерации ослабевает. Но помните, что профилактика — лучшее лекарство. Если вы хотите сохранить молодость и красоту кожи, избегайте регулярного употребления алкоголя.
"Алкоголь — яд. Организм это хорошо понимает и стремится от него поскорее избавиться. Поэтому сухая кожа — вечный спутник пьющего человека. Кожа менее гладкая и свежая. Появляются мелкие морщинки, а уже имеющиеся становятся заметнее", — рассказала главный дерматовенеролог Ярославской области Светлана Зудилова.
Выражение лица
Как спиртное портит выражение лица: черты внешности алкоголика. Фото © Shutterstock
Какие же изменения можно заметить у тех, кто употребляет алкоголь регулярно и в больших количествах? Лицо неравномерно теряет тонус, что создаёт специфический мимический рисунок. Характерным признаком является напряжение лба при расслабленности остальных мышц, что делает овал более вытянутым. Глаза "больного" выглядят широко раскрытыми и в то же время впалыми. Это происходит из-за ослабления круговой мышцы глаза и напряжения той, что поднимает верхнее веко. Также деформируется носогубная складка. Верхняя часть усугубляется, а нижняя, наоборот, сглаживается. Губы толстые, почти не сжимаются, а ноздри расширяются.
Профилактика
Каким образом алкоголь влияет на красоту и здоровье? Фото © Shutterstock
Как снизить вредный эффект спиртного на организм и внешность? Да просто не употреблять алкоголь. А если в планах бурная ночь, врачи рекомендуют ограничиться парой бокалов и пить больше воды. Кожу также необходимо увлажнять и питать, чтобы сохранить её эластичность. Лучше всего на регулярной основе употреблять в пищу продукты, которые содержат много витаминов С и Е, чтобы помочь коже бороться с вредными воздействиями спиртного.
Запойных алкоголиков можно легко определить по характерным чертам лица. Поэтому, если вам важно, как вы будете выглядеть, нужно ограничить количество спиртных напитков в жизни и уделять больше внимания уходу за кожей. Помните, что здоровье и красота — это лучшее, что вы можете подарить себе.
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