10 смешных случаев во время секса, которые нужно знать, чтобы не упасть в грязь лицом

Совершенно не секрет, что секс может быть не только интимным, но и весьма смешным процессом. Жизнь полна нелепых и неловких ситуаций, и иногда они настигают нас в самые неожиданные моменты. Собрали 10 забавных случаев, которые помогут избежать неловкости в будущем и сохранить хорошее чувство юмора и достоинство в ситуациях, когда всё идёт не так, как задумано.

"Я пыталась сексуально раздеться и случайно запнулась о собственную одежду, и от удивления разжала свои ягодицы и пукнула. А ведь всеми силами до этого пыталась сдержаться…" — opinionsmattress.

"У меня произошёл крайне смешной диалог с моей партнёршей: "Ой, тут только один презерватив..." — "Ну, член у меня тоже только один". Смеялись пять минут", — JR-90.

Забавные и нелепые ситуации во время секса. Фото © Shutterstock

"Мой кот напал на мою девушку, когда мы занимались сексом. А я ей не помогал, потому что принял её конвульсии за множественный оргазм", — capricorn40.

"Я был первым у своей девушки во многих вещах. Однажды ночью у нас наконец был интим, а она никогда не прикасалась к мужским половым органам. В конце концов она спустила мои штаны, но схватила меня за другое мягкое место и спросила, мой ли это пенис. Было больно... и я пробормотал натянутое "нет", она отпустила. Прошло уже пять лет, а я до сих шучу об этом моменте", — Guerrin_TR.

"Как-то раз мы с моей тогдашней девушкой попробовали лёгкий бондаж. Её руки были связаны за спиной. Мы делали это в коленно-локтевой позе, и уже были близко к финалу. Я закончил и, не думая, отпустил верёвку, которой были связаны её руки. Она упала вперёд и ударилась лицом о подушку на полу перед собой. Мы оба рассмеялись, но я почувствовал себя идиотом", — Rsquared1210.

Смешные и неловкие ситуации во время секса. Фото © Shutterstock

"Однажды я хотел шлёпнуть мою девушку во время секса, но случайно промахнулся и зарядил себе по промежности. Настроение было убито в момент", — bhillen83.

"Она была сверху, мы оба были чертовски пьяны. Глядя в окно, девушка загадочным голосом сказала: "Я вижу луну…". Через секунду она перекатилась в новую позу, провалилась между кроватью и стеной и там застряла. Она просила моей помощи, но я не мог ничего сделать, кроме как смеяться. К сожалению, это всё, что я могу вспомнить", — Snnare.

"Я пнула своего партнёра в лицо, когда он кончал! Парень пытался переместить меня в другую позу, чтобы он мог закончить, поэтому перекидывал мою ногу через свою голову. Я дёрнулась и чуть не сломала ему нос", — s*_bee**.

10 смешных случаев во время секса, чтобы не упасть в грязь лицом. Фото © Shutterstock

"Я был на вечеринке со своей девушкой. Той ночью позже мы нашли пустую комнату, уединились. В итоге так вышло, что я заснул прямо на ней. Мадам была в ярости", — T_DeadPOOL.

"Одна из моих бывших очень уж любила кричать во время секса. Так вот однажды соседка позвонила в полицию, потому что думала, что я избиваю свою девушку. Сказал офицерам, что я просто слушаю хеви-метал", — Пользователь Reddit.