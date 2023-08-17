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17 августа, 18:35

Будто и нет долгов: В центре Москвы заметили беззаботных Лерчек и её мужа

В центре Москвы заметили беззаботно гулявших Лерчек и её мужа

<p>Лерчек и её муж Артём были замечены гуляющими по центру Москвы. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/neopra_blin/6773" target="_blank" rel="noopener noreferrer">НЕОПРА, БЛИН! </a></p>

Лерчек и её муж Артём были замечены гуляющими по центру Москвы. Обложка © Telegram / НЕОПРА, БЛИН!

Блогерша Валерия Чекалина (Лерчек) и её муж Артём были замечены гуляющими по центру Москвы. Супруги выглядели очень счастливыми и беззаботными, словно они не задолжали государству более 300 миллионов рублей.

К слову, три дня назад Мосгорсуд отказался перевести Лерчек под домашний арест. При этом чете блогеров-миллиардеров по-прежнему запрещено пользоваться Интернетом и общаться со свидетелями по делу.

Артём Чекалин явился в суд без Лерчек и попросил о поблажке. Безрезультатно

Артём Чекалин явился в суд без Лерчек и попросил о поблажке. Безрезультатно

Напомним, в марте Лерчек было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а её мужу — в пособничестве. Вопреки судебному запрету, также пользовались Интернетом и общались со свидетелями по делу. Из-за этого СК запросил у суда изменение меры пресечения Чекалиным на домашний арест. Ранее Артёму Чекалину оставили прежнюю меру пресечения, как и для самой Валерии. Но прокуратура обжаловала решение.

Наталья Исакова
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