Прокуратура просит всё же изменить Лерчек меру пресечения
Прокуратура обжаловала отказ суда отправить блогера Лерчек под домашний арест
Валерия и Артём Чекалины у здания Пресненского суда в Москве. Фото © LIFE
Прокуратура Москвы обжаловала решение Пресненского районного суда, который на прошлой неделе не стал заменять блогерше Валерии Чекалиной (Лерчек) меру пресечения с запрета определённых действий на домашний арест.
"Сторона обвинения ставит вопрос об отмене указанного постановления суда и направлении материала на новое судебное рассмотрение", — говорится в сообщении прокуратуры.
Как сообщал Лайф, в марте Лерчек было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а её мужу — в пособничестве. Однако это ещё не все нарушения блогеров: стало известно, что они, вопреки запрету, пользовались Интернетом и общались со свидетелями по делу. Из-за этого СК запросил у суда изменение меры пресечения Чекалиным на домашний арест. Ранее Артёму Чекалину оставили прежнюю меру пресечения, позже суд вынес такое же решение и в отношении самой Валерии.