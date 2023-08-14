Артём Чекалин явился в суд без Лерчек и попросил о поблажке. Безрезультатно
Суд не изменил меру пресечения Лерчек и её мужу о запрете ряда действий
Московский суд оставил без изменений меру пресечения блогерше Валерии Чекалиной (Лерчек) и её мужу Артёму, им по-прежнему запрещено совершать определённые действия. Видео из зала суда публикует Лайф.
Артём Чекалин в суде. Видео © LIFE
На заседание прибыл только супруг Чекалиной, он попросил разрешить им пользоваться Интернетом, потому что это якобы выгодно и самому государству, получающему налоги с их семейной деятельности в Сети. Мужчина также заверил, что все прежние задолженности закрыты.
"Все налоговые претензии погасили, просят акт из налоговой, также добровольно оплатили 2022 и 2023 год. Пока мы без Интернета, бюджет страны потерял больше 300 миллионов рублей. Нам не дают жить и работать", — пояснил он.
Напомним, в марте Лерчек было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а её мужу — в пособничестве. Вопреки судебному запрету, также пользовались Интернетом и общались со свидетелями по делу. Из-за этого СК запросил у суда изменение меры пресечения Чекалиным на домашний арест. Ранее Артёму Чекалину оставили прежнюю меру пресечения, как и для самой Валерии. Но прокуратура обжаловала решение.
Vk / ler_chek