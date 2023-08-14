Артём Чекалин явился в суд без Лерчек и попросил о поблажке. Безрезультатно

Московский суд оставил без изменений меру пресечения блогерше Валерии Чекалиной (Лерчек) и её мужу Артёму, им по-прежнему запрещено совершать определённые действия. Видео из зала суда публикует Лайф.

Артём Чекалин в суде. Видео © LIFE

На заседание прибыл только супруг Чекалиной, он попросил разрешить им пользоваться Интернетом, потому что это якобы выгодно и самому государству, получающему налоги с их семейной деятельности в Сети. Мужчина также заверил, что все прежние задолженности закрыты.