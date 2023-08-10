Эксперт нашёл объяснение, на что рассчитывали блогеры-миллионеры, уклоняясь от налогов
Эксперт Клименко: "Упрощёнка" сыграла с Блиновской и Лерчек злую шутку
Во время суда по делу блогера Валерии Чекалиной (Лерчек). Обложка © ТАСС / Максим Григорьев
Уходить от налогов с течением времени становится всё сложнее, а инструменты надзора в России становятся всё эффективнее. Об этом заявил председатель совета Фонда цифровой экономики Герман Клименко. Скандальные истории с многомиллионными налоговыми долгами у Елены Блиновской, семьи Чекалиных и других блогеров эксперт объясняет тем, что ещё пять лет назад им, видимо, кто-то подсказал серую схему заработка с упрощённым налогообложением и те, наверное, просто не успели перестроиться, осознать, что налоговый надзор стал гораздо строже.
"Смотря на Елену Блиновскую, я понимаю, почему это произошло. Она и прочие блогеры начали зарабатывать деньги три-пять лет назад. Они завели ИП, закончился лимит — сделали новое. Но незнание закона не освобождает от ответственности", — объяснил эксперт в эфире радио "Комсомольская правда".
Но та самая "упрощёнка", по словам Клименко, и сыграла с блогерами злую шутку. Если подсчитать, сколько денег у них останется после уплаты налогов по всем правилам, окажется, что их доходы уже не так велики, а смириться с этим довольно трудно.
Больше не миллиардерша?: Имущество Блиновской могут пустить с молотка за бесценок после отказа погасить 918 млн долга
Напомним, что "королеву марафонов" Елену Блиновскую задержали 27 апреля, когда она пыталась пересечь границу. Блогерша обвиняется в уклонении от уплаты налогов почти на миллиард рублей. А в марте блогерше Лерчек (Валерия Чекалина) было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. При этом её муж обвинялся в пособничестве. Среди прочих нарушений блогеров: выход в Сеть и общение со свидетелями по делу, несмотря на запреты.