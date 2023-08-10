Эксперт нашёл объяснение, на что рассчитывали блогеры-миллионеры, уклоняясь от налогов

Уходить от налогов с течением времени становится всё сложнее, а инструменты надзора в России становятся всё эффективнее. Об этом заявил председатель совета Фонда цифровой экономики Герман Клименко. Скандальные истории с многомиллионными налоговыми долгами у Елены Блиновской, семьи Чекалиных и других блогеров эксперт объясняет тем, что ещё пять лет назад им, видимо, кто-то подсказал серую схему заработка с упрощённым налогообложением и те, наверное, просто не успели перестроиться, осознать, что налоговый надзор стал гораздо строже.

"Смотря на Елену Блиновскую, я понимаю, почему это произошло. Она и прочие блогеры начали зарабатывать деньги три-пять лет назад. Они завели ИП, закончился лимит — сделали новое. Но незнание закона не освобождает от ответственности", — объяснил эксперт в эфире радио "Комсомольская правда".