Больше не миллиардерша?: Имущество Блиновской могут пустить с молотка за бесценок после отказа погасить 918 млн долга
Юрист Георгиева считает, что Блиновская останется на мели после ареста счетов
Блогерша Елена Блиновская. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / elena_blinovskaya
Обвиняемая в неуплате налогов блогерша Елена Блиновская может оказаться совсем без средств к существованию. Об этом сказала юрист Алла Георгиева, комментируя наложение судом ареста на счета и имущество "королевы марафонов".
"Если арест наложен в размере её долга, то есть вероятность, что Блиновская останется без имущества и средств к существованию. Нельзя только будет оставить её без жилья, если это единственное жилое помещение в её владении", — отметила эксперт в разговоре с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".
По её словам, арестованные у Блиновской автомобили уйдут с молотка, но по цене гораздо ниже рыночной. Юрист добавила, что в подобных налоговых тяжбах ограничения вводятся на всё имущество должника, поэтому при обнаружении у блогерши ещё счетов в банках их тоже арестуют.
Специалист подчеркнула, что взыскание задолженности с Блиновской путём списания денег с её счетов никак не освобождает от уголовной ответственности.
Напомним, что "королеву марафонов" Елену Блиновскую задержали 27 апреля, когда она пыталась пересечь границу. Блогерша обвиняется в уклонении от уплаты налогов почти на миллиард рублей. Суд отправил её под домашний арест. Также Блиновской грозит новое уголовное дело, если выяснится, что её вебинары были пустословием и обманом подписчиков. Сегодня суд арестовал счета, четыре элитных авто и мотоцикл блогерши. Добровольно она возместила всего 30 млн рублей неуплаченных налогов из 918 млн.