Больше не миллиардерша?: Имущество Блиновской могут пустить с молотка за бесценок после отказа погасить 918 млн долга

Обвиняемая в неуплате налогов блогерша Елена Блиновская может оказаться совсем без средств к существованию. Об этом сказала юрист Алла Георгиева, комментируя наложение судом ареста на счета и имущество "королевы марафонов".

По её словам, арестованные у Блиновской автомобили уйдут с молотка, но по цене гораздо ниже рыночной. Юрист добавила, что в подобных налоговых тяжбах ограничения вводятся на всё имущество должника, поэтому при обнаружении у блогерши ещё счетов в банках их тоже арестуют.