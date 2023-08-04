Защита Блиновской хочет смягчить меру пресечения через бизнес-омбудсмена Москвы

Адвокаты Елены Блиновской попросили уполномоченного по защите прав предпринимателей в Москве Татьяну Минееву помочь в изменении меры пресечения на более мягкую. Как Лайфу рассказала сама бизнес-омбудсмен, по мнению стороны защиты, это позволит блогерше вести предпринимательскую деятельность и погасить долги по налогам.

"На прошлой неделе к нам обратился адвокат Елены Блиновской с просьбой оказать ей содействие в изменении меры пресечения с домашнего ареста на более мягкую. Сторона защиты в своём обращении указывает на необоснованность избранной Блиновской меры пресечения, препятствующей осуществлению последней предпринимательской деятельности, а также принятию мер к погашению оставшейся суммы доначислений и осуществлению платежей по текущим налогам", — рассказала Минеева.