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3 августа, 21:16

Защита Блиновской хочет смягчить меру пресечения через бизнес-омбудсмена Москвы

<p>Елена Блиновская заходит в здание суда. Обложка © LIFE</p>

Елена Блиновская заходит в здание суда. Обложка © LIFE

Адвокаты Елены Блиновской попросили уполномоченного по защите прав предпринимателей в Москве Татьяну Минееву помочь в изменении меры пресечения на более мягкую. Как Лайфу рассказала сама бизнес-омбудсмен, по мнению стороны защиты, это позволит блогерше вести предпринимательскую деятельность и погасить долги по налогам.

"На прошлой неделе к нам обратился адвокат Елены Блиновской с просьбой оказать ей содействие в изменении меры пресечения с домашнего ареста на более мягкую. Сторона защиты в своём обращении указывает на необоснованность избранной Блиновской меры пресечения, препятствующей осуществлению последней предпринимательской деятельности, а также принятию мер к погашению оставшейся суммы доначислений и осуществлению платежей по текущим налогам", — рассказала Минеева.

Блиновской продлили домашний арест на три месяца

Блиновской продлили домашний арест на три месяца

Бизнес-омбудсмен пояснила, что сначала с материалами защиты Блиновской должны ознакомиться эксперты, при наличии оснований после этого уже будет решаться вопрос об обращении в надзорные органы.

Напомним, что "королеву марафонов" Елену Блиновскую задержали 27 апреля, когда она пыталась выехать за границу. Блогерша обвиняется в уклонении от уплаты налогов почти на миллиард рублей. Суд отправил её под домашний арест. Также стало известно, что ей грозит новое уголовное дело.

Юлия Коновалова
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